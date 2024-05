Dal 29 giugno al 7 luglio il Comune di Genova con il Teatro Carlo Felice e gli Amici di Paganini organizzano il Paganini Genova Festival, la rassegna musicale dedicata al più grande violinista di tutti i tempi

Dal 29 giugno al 7 luglio il Comune di Genova con il Teatro Carlo Felice e gli Amici di Paganini organizzano il Paganini Genova Festival. Per nove giorni alcuni dei più grandi nomi del violino si esibiranno nella città di Paganini, animando un cartellone che propone musiche celeberrime, ma anche pagine di più rara esecuzione del maestro genovese e di altri protagonisti della storia violinistica.

Il Festival prevede un cartellone di 25 eventi di altissima qualità artistica, di ogni genere e per ogni tipo di pubblico, e ambisce a diventare un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. Per nove giorni alcuni dei più grandi nomi del violino si danno appuntamento nella città di Paganini, nel quadro di un cartellone che propone musiche celeberrime, ma offre anche l’opportunità di conoscere pagine di rara esecuzione del maestro genovese e di altri protagonisti della storia violinistica. Visite guidate, eventi divulgativi, laboratori per bambini completano il quadro delle nove giornate della kermesse, che comprende eventi gastronomici - Paganini è tra l’altro autore di una ricetta di ravioli conservata nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti - e un aperitivo a suo nome che si affianca a pieno diritto a quelli dedicati a Rossini e Bellini. Nella sua settima edizione la manifestazione sviluppa appieno il ‘Sistema Paganini’ grazie alla collaborazione con GOG, che con i suoi due concerti al teatro Akropolis amplia il raggio di azione del Festival fino al Ponente, Palazzo Ducale e Palazzo della Meridiana, la main sponsorship di Bper Banca e soprattutto la sinergia con il Premio Paganini, che nel 2025 celebrerà il suo 58mo concorso internazionale.

Culmine del Festival sono i grandi concerti al Teatro Carlo Felice, che vedranno protagonisti tre violinisti di fama mondiale: Viktoria Mullova, Kolja Blacher e Vadim Repin, con l’Orchestra del Teatro diretta da Riccardo Minasi. Altri concerti, con nomi prestigiosi e un’attenzione particolare ai vincitori del Premio Paganini - tra i quali Bin Huang a 30 anni dalla sua vittoria e Mariusz Patyra (I Premio 2001) - si tengono nei luoghi della Genova di Paganini: Palazzo Tursi, sede delle Sale Paganiniane che conservano il leggendario Guarneri del Gesù, denominato dallo stesso Paganini "Cannone"; l’Oratorio di San Filippo, in cui Niccolò debuttò in pubblico a 11 anni; Palazzo Ducale, che nelle sue carceri ‘ospitò’ Paganini per una settimana nel 1814. Il cartellone 2024 dedica naturalmente grande attenzione alla musica di Paganini, presentando, tra l’altro, la prima esecuzione europea dei 24 Capricci nella versione per mandolino solo del giovane talento Dor Amran e il Paganini Ensemble di Vienna, che proporrà splendide e poco eseguite pagine cameristiche del grande Niccolò. Durante il Festival sono programmate sei visite guidate e gratuite ai luoghi paganiniani del Centro Storico.

Molti gli eventi divulgativi, che presentano gli aspetti più accattivanti della personalità del Maestro. Completano il cartellone gli Approfondimenti, conferenze e appuntamenti di carattere scientifico a cura del Centro Paganini per la Ricerca e la Didattica, diretto da Roberto Iovino. Da segnalare, in particolare “Paganini a processo – L’affare Cavanna”, lettura scenica curata da Roberto Iovino e realizzata in collaborazione con la Scuola di recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova e Palazzo della Meridiana. In una stagione di pieno turismo, tutto il centro città sarà vestito alla Paganini e la manifestazione darà un contributo decisivo allo sviluppo di un "brand" che ha già dimostrato di avere grandi potenzialità per tanti settori produttivi del territorio. Obiettivo del Paganini Genova Festival è far conoscere le inesauribili ed affascinanti sfaccettature di un personaggio che non ha avuto eguali nel suo tempo, che ha soggiogato le platee di tutta Europa, cambiando, grazie anche a un talento imprenditoriale di prim’ordine e al genio per la comunicazione, il modo di fare e organizzare l’attività musicale. La profonda personalità umana - testimoniata da coloro che lo frequentarono e dalle sue stesse lettere - e allo stesso tempo la grande vulnerabilità fisica, compensata da un carattere fortissimo nel perseguire gli obiettivi artistici, in un coacervo di doti e difetti, fanno di Paganini un artista moderno, che ha inciso come nessun altro sul costume e sulla società europea del suo tempo, in modo paragonabile a un divo del cinema o a una pop star dei nostri giorni.

“Torna l’appuntamento con il Paganini Genova Festival, promosso dall'Associazione Amici di Paganini, con un programma ricco di eventi legati alla figura del grande violinista genovese, per una rassegna dal livello qualitativo sempre più alto e in grado di stimolare il dibattito culturale e di attrarre un pubblico che ne apprezzi la bellezza e la ricchezza artistica. – commenta la consigliere delegata del Comune di Genova- Un’iniziativa di grande respiro che si articolerà prevalentemente nei luoghi legati alla vita di Paganini, che testimoniano i principali momenti della sua leggendaria carriera”.

"È con grande soddisfazione che vedo realizzarsi il progetto a cui gli Amici di Paganini si dedicano da anni: la valorizzazione del patrimonio paganiniano con un grande Festival nella città che ha dato i natali al più grande violinista di tutti i tempi. - commenta Michele Trenti, presidente degli Amici di Paganini - Ringrazio il Comune di Genova che, comprendendo le potenzialità straordinarie del musicista quale "brand" della città, completa con il Festival un sistema di proposte che include in primo luogo il Premio Paganini, prima grande iniziativa in questo ambito, offre ai genovesi e ai turisti un Museo (le Sale Paganiniane, rinnovate nel 2017), un Centro studi (il Centro Paganini inaugurato nel 2020), un percorso guidato nel Centro Storico (La Genova di Paganini, dal 2014) e un Conservatorio intitolato al grande Niccolò. Paganini, genio genovese universalmente riconosciuto, rappresenta infatti una grande risorsa che Genova può giocare per rafforzare la sua offerta culturale e turistica a livello internazionale. Ad oggi manca nel panorama internazionale un grande festival violinistico e il nostro Paganini Genova Festival colma senz’altro questa lacuna con un evento di altissimo livello, che grazie alla sinergia con Il Teatro Carlo Felice e il Premio Paganini candida Genova capitale mondiale del violino nel segno della grande Musica”.

"BPER Banca conferma anche nel 2024 la sua partecipazione al Genova Paganini Festival, manifestazione di eccellenza che richiama grandi artisti e l'attenzione del grande pubblico sulla città nel nome di Niccolò Paganini - commenta Luigi Zanti Direttore Regionale Liguria BPER Banca - Celebriamo un artista straordinario ed attualissimo, icona tra le più conosciute di Genova nel mondo, vanto di un territorio a cui BPER Banca è particolarmente legata". Ad eccezione dei tre grandi concerti che andranno in scena al Carlo Felice, tutti gli eventi del Paganini Genova Festival sono ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione fino all’esaurimento dei posti. Info e prenotazioni: www.genovafestival.it