Disabilità, assessore Rosso alla premiazione del Trofeo Crocera Fisdir

«È stata una grande emozione premiare questi atleti che con impegno, passione e un grande sorriso si sono sfidati in vasca dando una grandissima prova a tutti i noi di forza e coraggio». Lo dichiara l’assessore alle Politiche di sostegno alla famiglia e a favore dei diversamente abili Lorenza Rosso che questo pomeriggio ha portato i saluti della giunta del Comune di Genova al sesto Trofeo Crocera in vasca corta Fisdir 2022, organizzato dalla SSd Crocera Stadium in accordo con la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale Liguria.

«Un plauso particolare – aggiunge l’assessore Rosso – va a tutti gli istruttori e dirigenti impegnati nella preparazione dei nostri atleti con disabilità: lo sport è sicuramente un tassello fondamentale per l’inclusione sociale e per il superamento delle barriere». Al Trofeo hanno partecipato le società sportive della Fratellanza Pontedecimo, i savonesi dell’Alassio, l’Ssd Formidabile, i valbormidesi del Millesimo e la SSd Crocera, società ospitante. La formazione dei ‘padroni di casa’: Martina Collura, Elena Rabino, Livia Costelli, Amina Assam, Giovanni Mossini, Tommaso Di Palma, Michele Marini, Pietro Di Palma, Kevin Pincay, Alessio Fasce, Tommaso Barilla, Alberto Russo. Allenatrice: Misul Monica. Amministratore Crocera Stadium: Carlo Lazarich. Genitore dirigente: Angelo Collura.