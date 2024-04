"Giovani, digitalizzazione, Europee2024", a Genova la tappa del tour nazionale degli uffici in Italia del Parlamento e della Commissione Europea e di AIDR

Istruzione, dialogo e accesso all’informazione sono strumenti potenti per accrescere la consapevolezza e incentivare la partecipazione attiva alla vita democratica.

È da questi principi che in vista delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno l’assessorato a Servizi civici, Politiche dell’istruzione e Informatica diretto da Marta Brusoni, insieme a Fulgis, hanno organizzato la tappa del tour nazionale “Giovani, digitalizzazione, Europee2024”, iniziativa degli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea e di Fondazione Italian Digital Revolution-AIDR ospitata questa mattina nell’aula magna dell’IISS Duchessa di Galliera in corso Mentana.

Gli incontri, ai quali hanno preso parte anche l’assessore Marta Brusoni, la deputata Ilaria Cavo, il consigliere regionale Stefano Balleari e il presidente della Fondazione AIDR Mauro Nicastri, sono stati molto partecipati ed hanno coinvolto i circa 240 studenti neoelettori delle tre scuole Fulgis di Genova che, oltre all'IISS Duchessa di Galliera, comprendono il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda e la Deledda International School.

Le ragazze e i ragazzi presenti all’iniziativa sono una parte degli 8136 nuovi elettori (maggiorenni dopo le elezioni politiche del 25 settembre 2022 e sino al 9 giugno 2024) che voteranno a Genova (7404 residenti nel capoluogo ligure, oltre a 732 residenti all’estero in paesi extra UE); ad essi si aggiungono 255 residenti all’estero in paesi della UE che per le elezioni europee voteranno nei seggi consolari.

Marta Brusoni, assessore a Servizi civici, Politiche dell’istruzione e Informatica del Comune di Genova, ha dichiarato: «Esprimo grande entusiasmo per questa tappa ligure del tour istituzionale nazionale "Giovani, Digitalizzazione, europee 2024”, un evento cruciale per stimolare l'interesse dei giovani verso le istituzioni europee ricordando loro i valori e l'importanza di mantenere un ruolo sempre più consapevole e partecipativo nella vita democratica. Oggi questo può essere ancora più possibile grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali ed ai progressi dell'innovazione. Per i nostri giovani questa iniziativa ha rappresentato un'opportunità unica di confronto con le sfide e le opportunità che la digitalizzazione offre ed evidenzia l'impegno del Comune di Genova nell'accompagnare gli studenti verso un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più protagonista e dovrà esserlo in modo positivo e costruttivo per tutti. In questo senso la nuova sala multimediale realizzata al Porto Antico è un altro elemento di valore. Ringrazio le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alle iniziative odierne e tutti i soggetti coinvolti nella loro realizzazione, in particolare Luca Remuzzi responsabile della Fondazione AIDR della Liguria. Invito la comunità educativa, le famiglie e gli stakeholder locali a dare ciascuno il proprio contributo per costruire insieme un percorso di crescita collettiva nel segno dell'innovazione e dell'inclusione europea e digitale».

L’obiettivo del progetto è infatti informare e coinvolgere le nuove generazioni sui valori e le opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso un programma ricco e stimolante. Un, ideato per evidenziare l’importanza della loro partecipazione attiva in un contesto europeo sempre più digitale e sostenibile stimolando riflessioni sul ruolo cruciale che i giovani possono giocare nella costruzione di un futuro europeo più inclusivo e digitalizzato.

Mauro Nicastri, presidente della Fondazione AIDR, ha affermato: «Stiamo svolgendo un ruolo significativo, che esige attenzione e accuratezza, nel promuovere la conoscenza e l'interesse dei giovani italiani verso le istituzioni europee e la partecipazione democratica, anche in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Grazie alla fiducia e al supporto degli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea, la fondazione ha organizzato un tour che sta coinvolgendo numerose scuole in tutta Italia. Durante gli incontri con gli studenti, stiamo adottato un approccio innovativo nel presentare le istituzioni europee, utilizzando le tecnologie per creare un ambiente di apprendimento coinvolgente e interattivo. Questo approccio permette agli studenti di avere esperienze straordinarie di interazione con le istituzioni europee, consentendo loro di esplorare e comprendere meglio il funzionamento del sistema europeo e l'importanza della partecipazione democratica. I ragazzi e gli studenti dell'AIDR sono stati i veri protagonisti di questi incontri, perché stanno avendo hanno l'opportunità di interagire attivamente con i loro coetanei e studenti delle scuole aderenti alle iniziative e di fare esprimere loro le proprie opinioni e domande. Questo approccio ha favorito un maggiore coinvolgimento e interesse da parte degli studenti verso le tematiche europee, contribuendo a formare cittadini consapevoli e attivi nella società. Siamo orgogliosi del ruolo che stiamo svolgendo in questo processo di educazione civica e vogliamo impegnarci a continuare a lavorare per promuovere la partecipazione dei giovani nel processo decisionale europeo. Crediamo fermamente che i giovani siano il futuro dell'Unione Europea e che sia essenziale educarli sul funzionamento delle istituzioni europee e sul valore della partecipazione democratica».

Al termine dell’incontro all’IISS Duchessa di Galliera l’assessore Marta Brusoni e la delegazione si sono recati al Porto Antico dove, nei locali dell’ex Città dei Bambini in via Magazzini del Cotone 5, è stata inaugurata la sala eSplace Centro Multimediale alla presenza di Alessandro Clavarino direttore Ufficio Scolastico della provincia di Genova. Anche questo evento ha coinvolto numerosi studenti a cui è stata offerta l’opportunità di interagire e dialogare con i rappresentanti istituzionali.