Politiche giovanili: domani due incontri sul servizio civile universale per le classi quarte dell’Istituto Montale

Domani, martedì 23 aprile, doppio appuntamento dell’Informagiovani del Comune di Genova rivolto agli studenti delle classi quarte dell’Istituto Montale per l’orientamento sul servizio civile universale, azioni di cittadinanza attiva che possono completare il percorso dei giovani nell’incremento delle proprie competenze trasversali o soft skills. Grazie al protocollo siglato dal Comune di Genova con Legacoop Liguria e Confcooperative Liguria, sarà presentato il progetto “Cooperare per lavorare”, coinvolgendo gli studenti sui principi della cooperazione quali elementi guida nella scelta di come lavorare. In cooperativa si può essere soci, soci lavoratori, dipendenti, volontari e non solo, infatti si possono realizzare anche esperienze di servizio civile, di PCTO in accordo con le scuole e tirocini presso cooperative accreditate. I due incontri si terranno dalle 8.30 nelle sedi di via Archimede e dalle 11.30 in via Timavo. Cooperare per lavorare è una consulenza di gruppo che si realizza in una serie di proposte laboratoriali coprogettate con i richiedenti (scuole, giovani in forma singola e associata). È possibile ricevere presso Informagiovani una consulenza gratuita su appuntamento offerta da Legacoop Liguria e Confcooperative Liguria. Per informazioni e per fissare un appuntamento scrivere a: informagiovani@comune.genova.it.