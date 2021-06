Pubblicato il bando per la concessione di un contributo a fondo perduto per la riqualificazione degli spazi esterni degli esercizi commerciali prospicienti via Cornigliano

Pubblicato il bando mediante il quale la Società Per Cornigliano erogherà contributi a fondo perduto per la riqualificazione degli spazi esterni degli esercizi di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) prospicienti Via Cornigliano. In parallelo e a completamento dei lavori di riqualificazione di Via Cornigliano (pavimentazione, illuminazione, arredo urbano, sistemazioni a verde), Società Per Cornigliano, d’intesa con i competenti Assessori di Regione Liguria e Comune di Genova, Andrea Benveduti e Paola Bordilli, ha ritenuto importante elaborare anche un programma di valorizzazione degli esercizi commerciali della via. «Il progetto di rigenerazione di via Cornigliano ha uno dei suoi punti di forza nella riqualificazione degli spazi esterni dei negozi di vicinato presenti – commenta l’assessore comunale Bordilli – dal confronto con il Civ di zona supportato dalle associazioni di categoria di riferimento sono state individuate misure efficaci per supportare la valorizzazione delle attività commerciali, con un impatto positivo sul decoro di una delle arterie principali del ponente genovese per una rinascita dell’intero quartiere».

«Dalla percezione della vivibilità del nostro tessuto urbano passa inevitabilmente lo sviluppo imprenditoriale delle nostre città - spiega l'assessore regionale Benveduti - È importante che le istituzioni riconoscano alle attività commerciali, e in particolare ai negozi di vicinato, un ruolo di rilievo nella riqualifica e nel presidio sociale del territorio. Cornigliano è un quartiere che, dopo decenni di degrado causato in primis dalla forte vicinanza delle attività industriali, merita un cambio di passo. Stiamo valutando di introdurre agevolazioni finanziarie, che possano attrarre imprenditori ad alzare le troppe saracinesche oggi abbassate lungo la via". Lo scopo è quello di rivitalizzare il tessuto commerciale di prossimità mediante un miglioramento dell’aspetto estetico di vetrine, insegne, tende e arredi, consapevoli che l’attrattività dei negozi favorisce il commercio. Lo schema adottato è analogo a quello già sperimentato con successo a Cornigliano per le facciate degli edifici, vale a dire erogare un contributo a fondo perduto per quegli interventi su elementi prospicienti gli spazi pubblici che ne migliorino la percezione. Il contributo concedibile è previsto nella misura del 70 % delle spese ammissibili documentate (sostenute a partire dal 1 gennaio 2021), con un limite massimo di € 4.000,00 (euro quattromila,00) La concessione del contributo sarà condizionata a che l’intervento si attenga al quanto previsto dalle Linee Guida, allegate al bando, che sono state elaborate e condivise con Regione Liguria, Comune di Genova e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e La Spezia Società Per Cornigliano, per questo programma, ha stanziato una dotazione finanziaria totale di euro 250.000 e le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento di queste risorse, secondo l’ordine cronologico di arrivo. La scadenza del bando è il 14 agosto 2021. Nei prossimi giorni verrà data ampia pubblicità all’iniziativa, mediante distribuzione di avvisi agli esercizi commerciali interessati dal bando. Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet della Società Per Cornigliano www.percornigliano.it sezione Attività - Gare e Avvisi.