Red Bull Cerro Abajo, Genova unica tappa europea del circuito di urban downhill

Dal Monte Peralto al Largo della Zecca, a tutta velocità in bicicletta lungo le caratteristiche “creuze” e “caruggi” genovesi: 279 metri di dislivello per 2,2 km di percorso mozzafiato tra scalinate, curve strettissime, passaggi angusti e ostacoli artificiali, salti e curve paraboliche, in un cocktail perfettamente amalgamato di show, velocità e adrenalina.



Questo è Red Bull Cerro Abajo, che domenica 24 agosto incoronerà nuovamente Genova come unica tappa europea del circuito internazionale di urban downhill che porta i migliori rider del mondo a sfidarsi su tracciati spettacolari “dalla montagna al mare”, incastonati nel tessuto urbano di località iconiche.



Il capoluogo ligure, dopo il debutto del 2024, si appresta così a vivere un altro indimenticabile fine settimana lungo – si inizia già venerdì 22 agosto con l’apertura del Red Bull Village al Porto Antico – a base di sport, passione e divertimento per tutti.



Alla conferenza stampa ufficiale di lancio dell’evento, tenutasi oggi presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, erano presenti la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il direttore marketing Red Bull Italia Roberto Giugliano e il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova Lorenzo Garzarelli.



«Accogliere nuovamente a Genova il Red Bull Cerro Abajo dopo il successo della passata edizione è motivo di orgoglio per tutta la città – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Parliamo della competizione di urban downhill più spettacolare e adrenalinica al mondo, che trova tra i nostri caruggi, le creuze e i luoghi simbolo della città un palcoscenico unico e irripetibile».



«Grazie all’accordo con Red Bull Italia – prosegue Salis – Genova sarà l’unica tappa europea del circuito internazionale fino al 2027: una scelta che conferma la volontà della nostra amministrazione di dare crescente centralità a Genova nel panorama dei grandi eventi sportivi globali. Il percorso, con oltre due chilometri di discese mozzafiato e 279 metri di dislivello, offrirà al pubblico uno spettacolo straordinario, gratuito e accessibile lungo tutto il tracciato, offrendo al contempo agli appassionati di tutto il mondo l’opportunità di conoscere e vivere Genova, scoprendone le unicità storiche e architettoniche grazie alla diretta su Red Bull TV».



Genova sarà tappa fondamentale del calendario di Red Bull Cerro Abajo fino al 2027.



Quattro anni consecutivi per far diventare lo urban downhill un appuntamento stabile nel panorama cittadino, consolidando l’immagine del capoluogo ligure come location unica per lo svolgimento di eventi sportivi di altissimo livello con cui valorizzare il tessuto urbano e le sue peculiarità storiche, architettoniche e paesaggistiche.



«Per noi – continua la sindaca Salis – si tratta di una grande sfida organizzativa e, al tempo stesso, di una straordinaria opportunità: confermare Genova come città capace di ospitare eventi internazionali di altissimo livello, coniugando spettacolo sportivo, promozione del territorio e attenzione alla qualità della vita dei cittadini, rendendo l’evento pienamente sostenibile per Genova. Lo sport rappresenta un formidabile strumento di crescita e sviluppo per la nostra città, un tratto distintivo che vogliamo consolidare sempre di più, rendendo Genova un punto di riferimento per i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali negli anni a venire».



«Dopo il grande successo dell’anno scorso il Red Bull Cerro Abajo si rinnova e sarà uno degli eventi di punta di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Genova e la Liguria si confermano location ideali per ospitare grandi eventi internazionali, in grado di veicolare in tutto il mondo le bellezze del nostro territorio, grazie alle performance degli atleti, accompagnati da migliaia di spettatori ai lati del percorso. Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e Liguria 2025 Regione Europea dello Sport si dimostrano parte di un percorso che ha portato le nostre realtà ad assumere un ruolo baricentrico a livello sportivo internazionale. Sarà un vero piacere – continua Bucci – vedere persone di ogni età godersi uno spettacolo unico nel suo genere che in pochi anni ha saputo catturare l’attenzione del grande pubblico: nelle prossime ore arriveranno moltissimi appassionati anche da fuori Regione. Voglio augurare a tutti uno splendido weekend sportivo all’insegna della passione e della adrenalina. Per la Regione è motivo di orgoglio sostenere appuntamenti come questo, che rafforzano il legame tra sport, turismo e promozione del territorio».



«Il Red Bull Cerro Abajo rappresenta uno degli eventi di urban downhill più spettacolari e seguiti al mondo, capace di trasformare Genova in un palcoscenico internazionale – ha commentato Roberto Giugliano, Marketing Manager di Red Bull Italia – Dopo il successo della prima edizione, che ha visto oltre 35.000 spettatori lungo il percorso e milioni di visualizzazioni globali, siamo orgogliosi di confermare Genova come unica tappa europea fino al 2027. L’evento offrirà alla città una straordinaria visibilità internazionale, contribuendo al tempo stesso a generare un impatto positivo per il territorio».



IL PERCORSO

Come già lo scorso anno, la partenza sarà dal Monte Peralto, presso la stazione di monte della funicolare del Righi. Si scende lungo le "Mura Nuove", costruite nel XVII secolo, con un primo salto che porta i rider nella “creuza” di Salita Superiore San Simone. Si prosegue per salita Emanuele Cavallo, un tratto particolarmente impegnativo, con una ripida pendenza, che culmina con un tornante mozzafiato. Il percorso continua sulla circonvallazione a monte, passando per la Spianata Castelletto, con vista panoramica. Si scende poi verso corso Carbonara, prima di svoltare in vico dell'Incarnazione e raggiungere il traguardo in largo della Zecca.



Un tracciato pensato per valorizzare la straordinaria bellezza degli scorci su Genova e mettere a dura prova gli atleti in gara, esaltandone tecnica, coraggio e abilità nello “spingere” al massimo, in una sorta di “dialogo” tra l’unicità dei panorami della Superba e quella degli stunt dei rider che si cimenteranno con la gara.



«Finalmente ci siamo, mancano pochi giorni al Red Bull Cerro Abajo: un evento di portata internazionale che rafforza, e diffonde ovunque, il ruolo di Genova come capitale mondiale dello urban downhill – sottolinea il consigliere delegato ai Grandi Eventi Lorenzo Garzarelli –. Grazie alla partnership con Red Bull Italia, fino al 2027 ospiteremo in città una manifestazione celebre in tutto il mondo e seguita da milioni di appassionati: un modo per promuovere l'immagine di Genova a livello internazionale e, allo stesso tempo, sensibilizzare la cittadinanza sulle enormi potenzialità legate a un trasporto sostenibile.

La natura pluriennale dell’accordo – racconta Garzarelli – consentirà un progressivo miglioramento dell’evento, sia dal punto di vista qualitativo che organizzativo per recare meno disagi possibili. Red Bull, infatti, affiancherà all’organizzazione della gara una serie di iniziative a beneficio della città, ad esempio l’installazione di stalli per biciclette e colonnine per la loro ricarica elettrica, favorendo così una mobilità urbana sempre più smart, sostenibile ed accessibile a tutti».



LINE-UP CONCORRENTI

La line-up dei concorrenti al via vedrà riproporsi tante delle sfide che hanno animato l’edizione 2024: l’atleta Red Bull Tomas Slavik (CZE) è infatti pronto a difendere la vittoria di un anno fa contro avversari come il colombiano Sebastián Holguín e altri nomi da “tenere d’occhio” come Pedro Ferreira, Pedro Burns e Brook MacDonald, a loro volta pronti a dare spettacolo. Non bisogna poi dimenticare gli italiani, quali Hannes Alber (l’unico rider azzurro ad aver partecipato alle tappe internazionali del Red Bull Cerro Abajo), Lucas Vega e Francesco Colombo, apprezzato anche come content creator attraverso un seguitissimo canale YouTube.



IL PROGRAMMA: TRE GIORNI DI SHOW TRA PORTO ANTICO E “CREUZE”

Red Bull Cerro Abajo è una festa dello sport ben oltre la sola gara. Si comincia venerdì 22 agosto con l’apertura, alle 14.40, del Red Bull Village al Porto Antico dove, tra le 19.30 e le 20.30, grandi e piccoli potranno assistere ad uno spettacolare e imperdibile bike-show di bici freestyle.



Sabato 23 agosto alle 11.30 l’apertura del Village e, dalle 13.45 alle 16.00, le prove dei concorrenti sul circuito di gara.

Si prosegue alle 18.30 con lo show di presentazione degli atleti, prima della “caccia” agli autografi dei rider tra le 19 e le 20.



Domenica 24 agosto la giornata clou. Il Village apre alle 11.00, mentre tra le 11.30 e le 13 il warm-up vedrà il riscaldamento dei concorrenti, pronti a giocarsi un posto in finale nelle qualificazioni in programma tra le 14 e le 15.



Le finali scatteranno alle ore 16 e dureranno fino alle 18. Due ore ad altissimo contenuto adrenalinico che decreteranno il vincitore del Red Bull Genova Cerro Abajo 2025, prima della cerimonia di premiazione sul traguardo di largo della Zecca.



Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito.



I PUNTI DI OSSERVAZIONE

I principali punti di osservazione del Red Bull Cerro Abajo saranno:

- Pratone (via Chiodo)

- Big Jump Area (via Chiodo)

- Cavallo Area (via Chiodo)

- Costa Road Gap (via Costa)

- Castelletto (piazza Goffredo Villa)

- Carbonara (corso Carbonara)

- Finish Line (largo della Zecca)



Più in generale, sarà possibile assistere alla gara in vari punti tutto il tracciato (fare riferimento alla cartina allegata).



Genova è pronta a trasformarsi ancora una volta nel palcoscenico più spettacolare dell’urban downhill mondiale: tre giorni di sport, spettacolo e passione che culmineranno domenica 24 agosto con la sfida tra i rider più forti del pianeta.



Un appuntamento che unisce adrenalina pura e la magia senza tempo della Superba, dove ogni curva, salto e scorcio diventa parte di un racconto unico.



La storia continua: il Red Bull Cerro Abajo è qui per restare.

DOWNLOAD VIDEO E FOTO

Trailer in 16:9: https://tinyurl.com/2puyhprr

Trailer in 9:16: https://tinyurl.com/52cvzmy8

Foto trailer: https://tinyurl.com/bdesdswd

Foto edizione 2024: https://tinyurl.com/4sbvm6ym