Tradizioni: domani torna l'appuntamento con Chiese in Musica

Continua il ricco calendario di “Chiese in musica” che quest’anno vede il coinvolgimento di circa 40 ensemble da tutta la Liguria con 10 concerti nelle più suggestive chiese genovesi, organizzati dall’assessorato alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova. Domani, giovedì 28 dicembre, alle 20.30, nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione, appuntamento con lo spettacolo Musichiamo Ensemble, Coro Polifonico del complesso musicale di Santo Stefano d'Aveto APS, il chitarrista Riccardo Guella, Coro Monti Liguri, Coro Brinella e Circolo Universitario Genovese APS. Per dare il benvenuto al nuovo anno, il 3 gennaio, alla chiesa di Santa Maria della Cella, alle 20.30, appuntamento con il Coro Aurelio Rossi OdV & Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883, il contralto Mariangela Persano, il Quartetto Ebanum, il Coro Polifonico Veteranova, il soprano Antonella Fontana e il Coro Spirituals & Folk. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle 21, l’ultimo appuntamento sarà nella Chiesa del S. Cuore e S. Giovanni Bosco, in via Carrara, con il concerto della Filarmonica Pegliese "Marco Chiusamonti", con la partecipazione di don Corrado Franzoia e dell'attore Marco Rivolta, con la direzione del maestro Alberto Boschi.