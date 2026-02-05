Turismo, il festival del viaggio di Lonely Planet arriva a Genova nel 2026

Genova si conferma meta di riferimento nel panorama del turismo internazionale. La Giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin, ha approvato l’adesione al progetto per l’organizzazione, nel capoluogo ligure, dell’Ulisse Fest – Il Festival del Viaggio di Lonely Planet, per l'anno 2026.

L’evento, organizzato dalla casa editrice EDT (partner unico di Lonely Planet in Italia), rappresenta il più importante appuntamento nazionale dedicato alla cultura del viaggio. La scelta di Genova arriva a seguito del prestigioso inserimento della città nel "Best in Travel 2025" di Lonely Planet, che ha indicato il capoluogo ligure tra le prime dieci destinazioni al mondo da visitare.

L’evento sarà finanziato attraverso i proventi dell’imposta di soggiorno, fino ad un massimo di 450 mila euro, in coerenza con il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria. L'investimento mira a replicare e superare i numeri delle passate edizioni: i dati analizzati stimano infatti un impatto economico complessivo sul territorio di circa 2 milioni di euro, con una copertura mediatica che può raggiungere oltre 2,5 milioni di utenti e 19 milioni di visualizzazioni digitali.

Il palinsesto di Ulisse Fest trasformerà Genova per una settimana in un laboratorio a cielo aperto sulla conoscenza del mondo. Il format prevede tre giornate clou animate da incontri, concerti, laboratori e spettacoli diffusi in varie location cittadine, precedute da eventi "teaser" nei mesi antecedenti. Saranno coinvolti scrittori, registi, giornalisti, artisti e influencer di fama internazionale, con un focus particolare sulla sostenibilità, l'accessibilità e il turismo d'impresa.

«L’adesione all’Ulisse Fest è un tassello fondamentale della nostra strategia di posizionamento internazionale – dichiara l’assessora al Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin – Dopo essere stati scelti da Lonely Planet come una delle dieci mete imperdibili al mondo per il 2025, portare a Genova il festival ufficiale della “bibbia del viaggio” significa consolidare questo primato. Non è solo un evento di grande richiamo mediatico, ma un investimento che genera valore sociale e un turismo di ritorno duraturo. Utilizzando le risorse dell'imposta di soggiorno, restituiamo valore alla città attraverso una manifestazione che coinvolge scuole, università e imprese, promuovendo una cultura del viaggio responsabile e inclusiva che appartiene, per storia e vocazione, al DNA di Genova».

Il progetto è stato condiviso nell'ambito del Tavolo Strategico del Turismo con la Camera di Commercio di Genova, confermando la sinergia tra istituzioni e sistema delle imprese per rafforzare la competitività dell'economia locale.

La comunicazione dell’evento godrà di una vetrina d’eccezione già alla prossima BIT di Milano, avvalendosi di media partnership di rilievo nazionale (RAI, Radio Capital, L’Espresso) e della potenza di fuoco dei canali globali di Lonely Planet.