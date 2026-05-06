L'Amerigo Vespucci riparte da Genova, 156 giorni tra Atlantico e Nord America

Genova si conferma crocevia strategico del mare e della proiezione internazionale dell’Italia. Sarà infatti il Porto Antico della città a ospitare, sabato 9 maggio alle ore 10.30, la cerimonia di partenza del “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026”, nuova missione della nave scuola e simbolo della Marina Militare.

Alla cerimonia inaugurale interverrà la sindaca Silvia Salis, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, al capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e all’amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli. L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali.

Più che semplice punto di avvio, il capoluogo ligure si configura come cuore organizzativo, simbolico e culturale dell’intero progetto. In qualità di partner istituzionale, il Comune di Genova accoglie il ritorno dell’Amerigo Vespucci dopo un articolato ciclo di interventi durato dieci mesi presso l’Arsenale della Spezia, inaugurando una settimana ricca di iniziative dedicate al pubblico e agli addetti ai lavori. Tra queste, l’apertura alle visite fino a giovedì 7 maggio consente a cittadini e turisti di salire a bordo gratuitamente, dalle ore 14 alle 19, previa prenotazione attraverso il sito al link: tourvespucci.it.

A pochi passi, nell’area dei Magazzini del Cotone, prende forma il Villaggio IN Italia, uno spazio essenziale ma rappresentativo che ospita aree dedicate alla Marina Militare, alle istituzioni locali e ad attività divulgative, creando un punto di incontro tra territorio e dimensione internazionale del viaggio.

Il progetto, annunciato nel settembre 2025, si sviluppa lungo un arco di 156 giorni e oltre 12.000 miglia nautiche, con 107 giornate trascorse in mare. L’itinerario comprende tredici soste complessive: otto all’estero e cinque in Italia. Dopo la partenza da Genova, la nave attraverserà l’Atlantico per raggiungere Stati Uniti e Canada, toccando città chiave come Baltimora (24-29 giugno), New York (4-8 luglio), Boston (11-16 luglio), Quebec City (23-27 luglio) e Montreal (29 luglio – 3 agosto).

La presenza del Vespucci in Nord America si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti, includendo appuntamenti di rilievo come i raduni della SAIL250 e l’“International Naval Review 250” organizzata dalla US Navy a New York il 4 luglio 2026. In Canada, invece, la nave sarà tra le protagoniste del “Rendez-vous naval de Québec”, prestigioso incontro internazionale dedicato ai grandi velieri.

Il rientro in patria vedrà ulteriori tappe lungo la penisola: Cagliari (13-16 settembre), Taranto (20-24 settembre), Venezia (29 settembre – 3 ottobre), in concomitanza con il Trans-Regional Seapower Symposium, e infine Trieste (8-12 ottobre), dove il Vespucci parteciperà alla Barcolana, storica regata che ogni anno richiama a Trieste oltre duemila imbarcazioni.



Nel frattempo, Genova accompagna la partenza con un programma di approfondimento sui temi del mare: