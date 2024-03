Allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali dalla mezzanotte di sabato 2 alla mezzanotte di domenica 3 marzo

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di oggi, sulla base della dichiarazione di stato di ALLERTA GIALLA e dell’avviso di forte vento di burrasca e mareggiate intense sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, domenica 3 marzo, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta 

- proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati - spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti 

- tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all'entrata in vigore dell'allerta 

- tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali 

- stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città 

- non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

I provvedimenti del C.O.C.

A seguito degli avvisi di mareggiate intense e di forte vento di burrasca, nella giornata di domenica 3 marzo:

- saranno chiusi gli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale fino a cessata esigenza.

Tutti i cittadini dovranno osservare le seguenti regole:

- prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo - evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili

- seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazioni sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo

- evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali

- mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee; poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento

- divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro

- chiusi al pubblico i giardini e i parchi storici comunali.

Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), vengono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso e il deflusso delle persone

- chiusi al pubblico tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

• pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

• sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

• sito http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile

• Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’ allerta meteo