Conferenza. Da Genova al mondo, Cristoforo Colombo e il mare

Per i 520 anni dalla morte di Cristoforo Colombo, avvenuta nella città spagnola di Valladolid il 20 maggio 1506, l'Università di Genova giovedì 16 aprile alle 16.30 organizza una conferenza nell'Aula Magna in via Balbi 5.

Protagonista della scoperta dell'America il 12 ottobre 1492, impresa che ha cambiato la Storia, la figura del grande navigatore è stata da sempre, e fino a oggi, discussa.



Il Centro Studi Colombiano in collaborazione con Comune di Genova, Fondazione Casa America ETS ed altri partner istituzionali e privati di Italia, Spagna, Stati Uniti e America latina ha preparato, in occasione dell'importante ricorrenza, un ciclo di iniziative che si apre con questo primo momento di confronto e studio.

Questo il programma dell'incontro in agenda:

Introduzione

Paolo Calcagno, docente di Storia Moderna, Università di Genova

Genova tra Mediterraneo e Atlantico

Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa America ETS

Modera Carlotta Gualco, vicepresidente esecutivo Comitato d’Indirizzo - Centro Studi Colombiano

Saluti istituzionali

Stefano Balleari, presidente Consiglio Regionale della Liguria

Rita Bruzzone, assessora ai Servizi educativi, Diritto all'Istruzione e Formazione del Comune di Genova

Stefano Messina, presidente Consulta Marittimo-logistica - Camera di Commercio Genova

Relazioni

Gabriella Airaldi, già docente di Storia Medievale, Università di Genova

Navigare sull’Oceano. Una storia genovese

Consuelo Varela, già direttrice Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Siviglia

Cristoforo Colombo,"uno straniero molto invidiato"

Juan Gil, professore emerito di Filologia Latina e Medievale, Università di Siviglia e accademico Real Academia Española

Lo scopritore spiega la sua scoperta

Intervento di Leonardo Capaldo, coordiantore didattico Scuoloa paritaria italian "Augustin Codazzi" di Caracas, che partecipa all’iniziativa Immagini e Immaginario su Cristoforo Colombo del Centro Studi Colombiano, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Regione Liguria e USR per la Liguria.

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