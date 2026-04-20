Giorno della bandiera di Genova e di San Giorgio: il Grifo ad Alberto Diaspro

In occasione del Giorno della Bandiera di Genova e di San Giorgio, giovedì 23 aprile, alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà la cerimonia di conferimento del Grifo al professor Alberto Diaspro. Dopo l’introduzione a cura del presidente di Confcommercio Genova e Liguria, Alessandro Cavo, e del segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia, il programma dell’evento prevede gli interventi dell’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, e del professor Diaspro su “Percorsi di un’irresistibile scienza”. Le conclusioni saranno della sindaca di Genova, Silvia Salis. Al termine, la cerimonia di consegna del Grifo.

Alberto Diaspro, nato a Genova il 7 aprile 1959, è professore ordinario di Fisica Applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, direttore di Ricerca della linea “Nanoscopy” all’Istituto Italiano di Tecnologia, direttore scientifico del “Nikon Imaging Center “italiano, socio effettivo di Scienze dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, socio e consigliere della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova, socio fondatore della Start-up Genoa Instruments, Presidente della “Joint Research Unit” di “Euro-BioImaging ERIC - Advanced Light Microscopy Italian Node”, valutatore di ERC-Starting, Consolidator, Advanced grants, già membro di Panel PE3. Co-direttore della Scuola di Biofisica “Antonio Borsellino” della "Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture”, Cavaliere dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”.