Al via la tredicesima edizione di 'Genova per voi', il primo talent italiano per autori di canzoni

Giunta alla tredicesima edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata dell’industria dello spettacolo. Scoprendo e avviando alla professione alcuni fra gli autori più importanti degli ultimi dodici anni, ha contribuito in modo significativo al successo dell’industria discografica.

Grazie alla tradizionale collaborazione con il Comune di Genova, “Genova per Voi” rappresenta con sempre maggior forza l’immagine di un territorio legato alla storia della grande musica italiana. Prodotta da ATID, con la coorganizzazione del Comune di Genova, il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di NUOVOIMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, il patrocinio dell’Università di Genova, e il sostegno di COOP Liguria, “Genova per Voi” offre come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

«Genova per Voi è un progetto che rispecchia la vocazione culturale e musicale della nostra città, offrendo ai giovani autori un’opportunità concreta di crescita professionale e di incontro con i grandi protagonisti dell’industria musicale – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari – Come amministrazione sosteniamo con piacere questa iniziativa, che negli anni ha saputo valorizzare il talento e rafforzare il legame tra Genova e la grande tradizione della canzone d’autore italiana».

La direzione artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

SANREMO 2026: IL TRIONFO DEGLI AUTORI DI GENOVA PER VOI

Il Festival di Sanremo 2026 ha consacrato ancora una volta il vivaio di "Genova per Voi", con una presenza straordinaria: Federica Abbate (vincitrice dell'edizione 2013) e Alessandro La Cava (finalista nel 2018) sono stati i grandi protagonisti del Festival. Il duo ha co-firmato testo e musica di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, canzone vincitrice del Festival, e di "Male necessario" di Fedez e Marco Masini, che si è aggiudicata il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo e il quinto posto in classifica generale.

Al Festival erano presenti anche altri autori del vivaio di Genova per Voi: Antonio Caputo (finalista della settima edizione, Targa SIAE), che ha cofirmato "Il meglio di me" di Francesco Renga e Simone Cremonini (vincitore di Genova per Voi 2018), autore di "Sono un grande" di Tiziano Ferro, ospite sul palco dell'Ariston.

Iscrizioni dal 13 aprile al 15 giugno, la scheda di iscrizione e il regolamento sono disponibili sul sito: www.genovapervoi.net

L'edizione del 2026 si articola nelle seguenti fasi:

– Selezione di una rosa di semifinalisti

– Selezione dei finalisti

– Laboratori per gli autori e per gli interpreti

– Terza edizione di Genova Music Day

– Finale

Gli autori semifinalisti incontreranno a Milano il team di Universal Music Publishing Ricordi diretto da Klaus Bonoldi.