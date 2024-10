Allerta ARANCIONE per temporali e piogge diffuse fino alle ore 20.59: GLI AGGIORNAMENTI

Ore 15.00: Precipitazioni in generale e sensibile calo su tutto il territorio comunale.

Da ponente non giungono ulteriori fenomeni e da costa azzurra/confini regionali avanzano schiarite nelle retrovie della nuvolosità frontale; mentre i livelli dei piccoli rii/torrenti monitorati sono in calo, modesti innalzamenti si osservano sui torrenti principali.

Ventilazione prevalentemente da nord e temperature calate su tutte le aree municipali.

Ore 13.30: Mentre il torrente Fegino gestisce l'acqua scaricata daigli ultimi rovesci di pioggia, oscillando tra soglia di pre-allarme (0.50 m) e allarme (0.70 m) - ultimo dato 0.54 m -, gli scrosci più intensi muovono verso levante interessando ora il territorio del Municipio IV Media Val Bisagno.

Da ponente avanzano correnti più fresche settentrionali che accompagnano un sensibile calo delle temperature, scese repentinamente a 14°/15°.

Sebbene la dinamica indichi un tendenziale miglioramento, dal savonese sopraggiungono ancora precipitazioni a carattere di rovescio, al momento non associate ad attività temporalesca.

Ore 13.15: Diramata l'allerta idrogeologica GIALLA per TEMPORALI dalle ore 15.00 alle ore 23.59 di domani, mercoledì 9 ottobre

Ore 13.00: L'allerta arancione diventerà GIALLA dalle 21 alle 23.59.

Ore 12.30 - L'avanzata del fronte perturbato da ovest ha posto fine alla fase pre-frontale che ha interessato il settore centrale ligure e il Capoluogo tra la notte e la mattinata con cumulate di pioggia ingenti specie sul ponente genovese; è pertanto cambiato anche il regime pluviometrico con piogge che da localizzate sono diventate diffuse su tutto il territorio con intensità moderate o a tratti forti.

Non sono mancate intensificazioni locali ma senza carattere di persistenza, anche in val Cerusa dopo il forte temporale di questa mattina la situazione è andata gradualmente normalizzandosi.

Per le prossime 2-3 ore ulteriori fenomeni interesseranno la città di Genova per il transito della parte più attiva della perturbazione con rovesci forti e localmente temporaleschi.

Ore 9.00 - L'approssimarsi del fronte da ovest ha spostato nuovamente verso il capoluogo la linea di convergenza prefrontale tramontana-scirocco interessando i quartieri più occidentali del Comune con precipitazione concentrata ai confini comunali con la valle Stura. Nel corso dell'ultima ora un forte rovescio ha interessato la val Cerusa. Continua a soffiare forte il vento di Scirocco sul centro di Genova con raffiche che hanno raggiunto e superato i 70 km/h sui quartieri collinari.

Ore 6.00 - Il vento di Scirocco ha guadagnato terreno verso ponente spostando la linea temporalesca, attualmente molto attiva, sul savonese dove agisce la convergenza eolica tramontana-scirocco.

In città il vento da sud-est soffia con raffiche localmente fino a 50-60 km/h, la temperatura si aggira sui 20°C nelle aree costiere.

Al momento nessun quartiere cittadino è interessato da precipitazioni favorendo pertanto un regolare smaltimento delle acque nelle aste torrentizie.

L'avanzamento del fronte da ponente determinerà nel corso delle prossime ore un nuovo deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche con possibili ulteriori fenomeni di forte intensità, anche a carattere temporalesco.

Ore 4.55 - Il C.O.C, Centro Operativo Comunale, si è riunito alle 4 di questa mattina e, vista la reazione del suolo alle precipitazioni in atto e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco per le prossime ore, il Comune di Genova ha deciso, con indicazione unanime del C.O.C., la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. È stata altresì decisa la chiusura dei dehors delle attività commerciali su aree esondabili.



Restano ferme tutte le disposizioni precedentemente indicate a questo link

Ore 4.48: Attualmente i rii minori sono tutti in calo:



in zona Sestri: Cantarena, Ruscarolo, Molinassi , Chiaravagna tutti sotto la soglia di pre allarme

zona Polcevera: Fegino in calo dopo una esondazione limitata alla via Borzoli (con basso battente d'acqua), Torbella in calo.

Innalzamento bacini medi: su tutti il Polcevera che a Pontedecimo ha raggiunto 1.98 m e Varenna.

Ore 4.22 - Situazione in atto: piogge intense hanno colpito bassa Polcevera e Sestri Ponente.

Innalzamenti sui rivi minori con superamenti della soglia di pre allarme: Cantarena, Ruscarolo, Fegino.

Attualmente il Fegino ha raggiunto l'allarme.

Piogge sempre intense in zona. Convergenza che ora sembra temporaneamente indebolirsi, ma sul mare sembra già ricaricarsi.

Ore 3.56 - Innalzamenti dei rivi Cantarena che ha superato il pre allarme, Molinassi e Ruscarolo, anche quest'ultimo prossimo alla soglia di pre allarme.

Il rio Fegino prossimo al pre allarme.

Ore 3.36 - Intensificazione con precipitazioni temporalesche e frequenti fulminazioni davanti alla città. Rovesci intensi su Borzoli, Rivarolo, Sampierdarena e Bolzaneto con innalzamento del Torrente Torbella e Fegino ancora sotto il livello di guardia ma in costante crescita.

Innalzamenti anche del torrente Polcevera, seppur lieve.

Dagli ultimi scatti radar sembra che la convergenza trasli leggermente verso ponente.

Ore 3.15 - Si sta assistendo ad una intensificazione delle precipitazioni con ratei anche forti (superiori ai 100 mm/h), sempre nella medesima zona, quella compresa fra la Valpolcevera e i quartieri del medio levante.

Nell'ultima ora si sono verificati accumuli attorno ai 25 mm; nelle ultime 3 ore sui 35-45 mm, soprattutto sul centro cittadino e bassa Polcevera.

Innalzamenti seppur contenuti si registrano sul Rio Torbella e Rio Veilino.

Ore 2.00 - Situazione immutata rispetto all'ultimo aggiornamento, con le precipitazioni che insistono fra medio levante cittadino e la Valpolcevera e la convergenza che rimane stazionaria ma per ora non particolarmente intensa.

Nell'ultima ora si registrano cumulate nelle aree suddette fra 13 e 17 mm.

I ratei di precipitazioni ad ora si mantengono fra il debole ed il moderato, con qualche locale e temporanea intensificazione.

Ventilazione che rimane da sud est sul centro levante e nord sul ponente.

Vi è comunque una tendenza ad una progressiva intensificazione dei venti e di conseguenza si potrà avere una convergenza più aspra con precipitazioni più intense.

Ore 00.50 - La convergenza precedentemente citata si sta intensificando sui quartieri di Levante e relative alture, con rovesci moderati e locali intensificazioni forti; nell'ultima ora si registrano accumuli attorno agli 8-10 mm.

Ventilazione in progressivo rinforzo da sud est al suolo, con lo scirocco che raggiunge il centro di Genova con temperature attorno ai 19°-20° sul levante cittadino.

A ponente insiste la tramontana con temperature su ponente e Valpolcevera comprese tra 13° e 16°.

Martedì 8 ottobre

Ore 23.50 - Si va formando la convergenza fra i venti di scirocco risalenti dal levante ligure e la tramontana in uscita dalle valli del centro ponente. Come già evidenziato, il divario termico inizia a farsi importante tra il ponente e il levante cittadino.

Se nell'ora precedente la suddetta convergenza, ancora piuttosto debole, ha indugiato sul Golfo Paradiso e il promontorio di Portofino, si assiste attualmente ad una traslazione verso Genova, con una intensificazione dei flussi eolici e di conseguenza dei ratei precipitativo che si mantengono comunque ancora moderati.

Ore 22.00 - Dalle 22 alle 21 di domani, martedì 8 ottobre, la Regione Liguria ha dichiarato lo stato di ALLERTA ARANCIONE sul territorio del Comune di Genova.

Il COC si riunirà alle 4 di domani, martedì 8 ottobre, per valutare eventuali criticità

Si ricorda che: durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città. In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

• tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

• proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

• spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

• I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

all'entrata in vigore dell'allerta

• tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali;

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città;

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Le scuole di ogni ordine e grado - pubbliche e private - restano aperte e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni di Emergenza.

Sono sospese le uscite didattiche, anche se programmate.

I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

- i cantieri e gli scavi in alveo

- il Museo di Storia Naturale Doria

- le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

- i centri civici Staglieno e Buranello

- i sottopassi pedonali

Divieto di sosta:

- su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

- via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

• pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

• sito Allerta Liguria https://allertaliguria.regione.liguria.it

• sito Protezione Civile Comune di Genova

• numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo

Ore 15.35 - Durante lo stato di allerta meteo idrogeologica arancione, emesso da Regione Liguria dalle ore 22.00 di lunedì 7 ottobre alle ore 20.59 di martedì 8 ottobre, e comunque fino a cessata allerta arancione, sono in atto i seguenti provvedimenti per il servizio AMT urbano Genova.

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l'ascensore di Quezzi restano chiusi.

Ore 14.00 - La Regione Liguria ha diramato una nuova allerta meteo ARANCIONE dalle 22 di oggi, lunedì 7 ottobre, alle 20 di domani, martedì 8 ottobre.

Seguiranno aggiornamenti

Ore 10.30 - Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si è riunito questa mattina e, sulla base della dichiarazione di stato di ALLERTA GIALLA sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo idrogeologica gialla per temporali e piogge diffuse, dalle 12 alle 23.59 di oggi, lunedì 7 ottobre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città. In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all'entrata in vigore dell'allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito Allerta Liguria

sito Protezione Civile Comune di Genova

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo