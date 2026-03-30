Blue economy, il Career Day apre nuove rotte per lavoro e formazione nel settore dello yachting

Si è aperta oggi una nuova edizione del Career Day dedicato alla Blue Economy e al comparto dei superyacht, appuntamento ormai centrale per l’orientamento e l’inserimento professionale nel mondo del mare.

L’iniziativa, ospitata negli spazi del Genova Blue District in via del Molo 65, si inserisce nel progetto Blue Skills e coinvolge istituzioni, università e realtà produttive del territorio, con l’obiettivo di mettere in relazione formazione e lavoro in un settore in forte espansione. All’appuntamento hanno preso parte oltre 300 ragazze e ragazzi, 7 scuole, 22 aziende e le associazioni Assagenti, Confindustria e Spediporto.

All’apertura dell’evento è intervenuto l’assessore al Lavoro del Comune di Genova, Emilio Robotti, che ha sottolineato come questa giornata rappresenti una conferma concreta della centralità della città nel panorama dell’innovazione legata al mare: «L’iniziativa consolida il ruolo di Genova come punto di riferimento per l’innovazione marittima. La collaborazione tra istituzioni, sistema produttivo e mondo della formazione crea condizioni favorevoli per generare opportunità reali di occupazione e sviluppo. In questo contesto si inserisce il Blue Skills Village, pensato per mettere in connessione competenze, percorsi formativi e crescita professionale, valorizzando le persone e le loro prospettive. Il comparto dei superyacht si distingue per dinamismo e capacità innovativa, con una domanda sempre più elevata di figure specializzate e una forte attenzione ai temi della sostenibilità. L’ampia partecipazione delle imprese dimostra l’esistenza di sbocchi concreti per chi sceglie questo ambito. Ai giovani rivolgo l’invito di informarsi, fare domande e sfruttare il confronto diretto con le aziende presenti. La città ha bisogno del loro contributo. Questo appuntamento può rappresentare l’inizio di un percorso professionale solido e appagante».

Erano presenti, fra gli altri, la vicepresidente di Regione Liguria, Simona Ferro e rappresentanti di varie associazioni.

Promosso da Genova for Yachting insieme al Genova Blue District, il Career Day si configura come una giornata di orientamento e recruiting rivolta a neolaureati, diplomati, studenti di istituti tecnici e professionali, marittimi e operatori già attivi nel settore. L’associazione Genova for Yachting rappresenta oltre sessanta aziende attive nei servizi, nelle marine, nei cantieri, nelle tecnologie e nelle professioni specializzate, operando in un mercato internazionale in continua crescita.

Sino alle 17 i candidati hanno la possibilità di sostenere colloqui diretti con le imprese presenti, entrando in contatto sia con opportunità rivolte a profili junior sia con posizioni destinate a professionisti qualificati.

Un elemento distintivo dell’evento è quello di esplorare in modo approfondito il mondo dei superyacht, anche attraverso il portale Job Click for Yachting, che raccoglie in tempo reale le offerte di lavoro delle aziende associate. Parallelamente, grazie alla partecipazione di Assagenti e Spediporto nell’ambito del Blue Skills Village, i partecipanti possono orientarsi anche verso altri ambiti della Blue Economy, ampliando le prospettive professionali.

A completare il quadro, la presenza di A.MA.DI, Italian Yacht Master e Genova Superyacht Hub Training consente di approfondire i percorsi formativi legati alle professioni marittime e al lavoro a bordo, offrendo una visione completa delle competenze richieste dal settore.

Il Career Day rientra in un percorso più ampio promosso dal Blue Skills Village, una rete che coinvolge università, accademie, istituti nautici e associazioni di categoria. L’obiettivo è costruire uno spazio permanente dedicato al mare, capace di integrare informazione, formazione e occupazione, rafforzando il legame tra sviluppo economico e competenze in un comparto strategico per Liguria e per l’intero Paese. In questa prospettiva, l’iniziativa si configura come un vero laboratorio di innovazione, in grado di accompagnare la trasformazione del settore marittimo e di sostenere le nuove generazioni nel loro ingresso nel mondo del lavoro.