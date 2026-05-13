Fondazione Carige porta il carcere fuori dalle mura con due percorsi di rinascita per le detenute del carcere di Pontedecimo

Gli assessori al Diritto di cittadinanza Emilio Robotti, alla Sostenibilità Silvia Pericu e alla Sicurezza Arianna Viscogliosi sono intervenuti alla presentazione di due progetti di Fondazione Carige, sul reinserimento sociale delle detenute della sezione femminile della Casa Circondariale di Pontedecimo.

I due percorsi attivati da Fondazione Carige, in collaborazione con la Casa Circondariale di Pontedecimo, sono stati sostenuti anche dal Comune di Genova e da Regione Liguria.

«Come amministrazione comunale abbiamo voluto essere presenti accanto a questi progetti perché rappresentano esempi concreti di come cultura, arte e partecipazione possano creare connessioni tra il carcere e la città – ha commentato l’assessore Emilio Robotti - Sia Alice Underground sia Trame Sospese costruiscono ponti: tra dentro e fuori, tra fragilità e opportunità, tra percorsi individuali e comunità. È importante che le istituzioni sostengano iniziative capaci di promuovere inclusione, responsabilità e reinserimento sociale, offrendo alle detenute occasioni reali di crescita personale e di dialogo con il territorio»

Per Aspera ad Astra, progetto nazionale di Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), realizzato e promosso a livello locale da Fondazione Carige in sinergia con il Teatro Nazionale di Genova e con la regia di Elena Dragonetti, ha coinvolto dodici detenute in un laboratorio teatrale intensivo fondato sulla recitazione e sull’espressione corporea. Un percorso intenso e articolato che, dopo essere stato presentato negli spazi della Casa Circondariale di Pontedecimo, il 25 maggio arriva al Teatro Modena con lo spettacolo aperto a tutta la città, Alice Underground.

«Alice Underground dimostra come anche il carcere possa diventare un luogo in cui si costruiscono nuove possibilità – ha sottolineato l’assessora Arianna Viscogliosi - Questo spettacolo rappresenta il risultato di un laboratorio teatrale, ma anche il frutto di un percorso fatto di impegno, disciplina, ascolto reciproco e capacità di mettersi in gioco. Portare queste donne dal carcere al palcoscenico del Teatro Modena significa creare un’occasione concreta di incontro tra la città e storie che troppo spesso restano invisibili. La sicurezza urbana passa anche dalla capacità delle istituzioni di favorire percorsi di reinserimento sociale autentici, capaci di ridurre l’emarginazione e restituire dignità, consapevolezza e futuro alle persone».

Accanto al teatro, Fondazione Carige ha scelto di sostenere e accompagnare anche Trame Sospese, progetto ideato dallo scrittore Roberto Baghino e sviluppato dalla Cooperativa Sociale Il Biscione con il coinvolgimento di AMIU. Dodici detenute sono state coinvolte in un laboratorio artistico e ambientale che intreccia sostenibilità, manualità e riflessione sul concetto di scarto, trasformando materiali di recupero in opere creative e simboli di rinascita personale.

«Trame Sospese racconta in modo straordinario il significato più profondo della sostenibilità: non soltanto recuperare materiali, ma anche valorizzare persone, esperienze e possibilità che rischiano di essere considerate ai margini – ha osservato l’assessora Silvia Pericu - Attraverso il riuso creativo e l’economia circolare, questo progetto trasforma lo ‘scarto’ in risorsa, generando consapevolezza ambientale e al tempo stesso inclusione sociale. Le opere realizzate dalle detenute parlano alla città di responsabilità, creatività e rinascita, ricordandoci che una comunità sostenibile è una comunità capace di non lasciare indietro nessuno»