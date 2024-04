Fondazione Nazionale Stella Maris, inaugurata la nuova sede di Ponte Andrea Doria

Una nuova sede a Ponte Doria, moderna e accogliente, è quella che la Federazione Nazionale Stella Maris ha inaugurato stamattina all’interno delle Stazioni Marittime. È la terza in città insieme a quelle del WTE e di Dinegro.

Alla cerimonia, preceduta da una Santa Messa celebrata dall’arcivescovo della città di Genova monsignor Marco Tasca, è intervenuto anche l'assessore comunale a Patrimonio, Porto, Mare e Pesca Francesco Maresca: «Il prezioso impegno sempre profuso da Stella Maris è un valore aggiunto divenuto imprescindibile per i marittimi e per tutta la gente di mare. È quindi di particolare importanza l’offerta di questi nuovi spazi logistici e di ospitalità che Genova sta loro offrendo. Anche attraverso queste iniziative è possibile rafforzare concretamente il legame tra la nostra città, il mare e tutti i suoi operatori».

I nuovi locali sono dotati di soggiorno, bar e servizi per una superficie complessiva di quasi 100 metri quadrati. Consentiranno lo sviluppo di attività e servizi per gli associati al di là delle possibilità individuali di ciascuna singola associazione. In particolare, verranno implementati supporti informativi elettronici comuni e sarà intensificato il coordinamento delle iniziative a supporto dei marittimi abbandonati, dimostrando un autentico impegno a sostegno di coloro che rendono possibile un vitale collegamento con il mondo attraverso il mare.

Il nuovo centro, aperto in uno spazio vicino all'attracco delle navi, è concesso in comodato d’uso gratuito di Stazioni Marittime in applicazione della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo del 2006 per il benessere dei marittimi. La sua ubicazione, la disponibilità di uno spazio esterno e del wi-fi gratuito sono fra le caratteristiche che offriranno agli operatori del more momenti di tranquillità e serenità.

Fondata nel 2006 su iniziativa delle associazioni Stella Maris presenti nei vari porti italiani, la Federazione Nazionale Stella Maris fornisce supporto tecnico, pratico e logistico per le attività e i servizi a favore della gente di mare. L'ascolto e il dare voce al variegato mondo del mare sono fra i nobili scopi che permettono a cappellani e volontari di dedicarsi con ancora maggiore impegno e dedizione all’assistenza pastorale, liberandoli da eccessivi oneri burocratici.