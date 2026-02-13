Genova Antiquaria: arte, storia e collezionismo a Palazzo della Meridiana

Torna per la sua seconda edizione Genova Antiquaria, l’appuntamento dedicato all’arte, alla storia e al collezionismo di alto livello che dal 20 al 24 febbraio animerà le sale di Palazzo della Meridiana, uno dei gioielli del sistema dei Rolli, Patrimonio UNESCO.

«Genova Antiquaria avvicina la passione per l'arte, la storia e la cultura alla dimensione del collezionismo e dell'attività imprenditoriale - commenta Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova - Saluto con piacere questa iniziativa, che promuove il patrimonio artistico e culturale genovese, contribuendo anche a importanti progetti di solidarietà, e ringrazio gli organizzatori che hanno reso possibile questo evento».

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 11 espositori selezionati, provenienti in prevalenza dalla Liguria e dal Nord Italia, a cui si affianca per la prima volta una galleria internazionale con sede a Londra: un segnale del crescente interesse verso la manifestazione anche oltre i confini nazionali. Antiquari storici, galleristi e specialisti del design del Novecento porteranno in mostra opere e oggetti di altissimo pregio, in un dialogo tra epoche, linguaggi e sensibilità artistiche.

Promossa dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS, con il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio e con il supporto di Fondazione Passadore 1888, la manifestazione sarà anticipata da un’anteprima su invito giovedì 19 febbraio. Per cinque giorni, il pubblico potrà intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso un percorso espositivo che attraversa i secoli, dal Cinquecento agli anni Cinquanta del Novecento, tra dipinti, sculture, arredi, oggetti rari e pezzi da collezione selezionati con grande rigore.

Nel cuore di Genova, crocevia di popoli e culture, Genova Antiquaria celebra l’antiquariato come linguaggio universale che unisce epoche, stili e civiltà. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20, con ingresso a offerta libera (contributo minimo 5 euro).

Oltre al valore culturale, Genova Antiquaria conferma il proprio impegno sociale, sostenendo le attività della Fondazione EGO – Emozioni Giocate ETS, realtà impegnata dal 2011 nel sostegno a bambini e ragazzi con disabilità, sindromi genetiche e disturbi dello spettro autistico, attraverso percorsi di autonomia, gioco e socializzazione a cui sarà devoluto l’intero ricavato.