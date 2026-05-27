Giornata mondiale degli oceani: al via a Genova le celebrazioni per l'edizione 2026

Dal 6 all’8 giugno, a Genova, torna l’appuntamento con la Giornata Mondiale degli Oceani: Conoscere, Comprendere, Convivere, l’iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in occasione del World Oceans Day (WOD), la giornata istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il pubblico sull’impatto delle attività umane e dei cambiamenti climatici sugli oceani, risorse essenziali per la vita sul pianeta.

La manifestazione dell’INGV, patrocinata dal Comune di Genova, dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dalla Regione Liguria, ha ottenuto anche quest’anno l’endorsement da parte dell’UNESCO ed è stata riconosciuta tra le Ocean Decade Activities del 2026, a conferma del suo alto valore scientifico e culturale.

L’edizione 2026 porterà a Genova un ricco programma di attività scientifiche, artistiche e divulgative che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’ambiente marino, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della sua tutela e sulle azioni necessarie per la sua conservazione.

Dopo l’evento inaugurale istituzionale a Palazzo Tursi, le attività si sposteranno in largo Pertini, dove sarà allestito il Villaggio del Mare a ingresso gratuito con isole dedicate alle principali linee di ricerca a tema marino: dagli tsunami all’impatto degli oceani nella regolazione del clima mondiale, passando per un viaggio virtuale sul fondale del Mediterraneo e una rilettura artistica della fiaba “La Sirenetta” e una reinterpretazione dei segnali del mare in chiave musicale.

Curiosi e appassionati potranno avventurarsi nel percorso esperienziale ideato dai ricercatori per scoprire i segreti e i tesori nascosti sotto la superficie del mare: l’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice ospiterà inoltre una mostra fotografica dedicata e un ciclo di talk divulgativi rivolti al pubblico generalista.

Numerose attività ludiche e laboratoriali consentiranno infine ai più piccoli di prendere il largo alla scoperta di ecosistema marino, biodiversità, inquinamento e suoni sottomarini nel Mediterraneo.

Il WOD 2026, organizzato dall’INGV insieme a Enti di ricerca e Università riuniti nella Joint Research Unit di EMSO Italia, rappresenta un’importante occasione di divulgazione dedicata al ruolo centrale del mare nella società contemporanea. La partecipazione di EMSO ERIC, Infrastruttura di Ricerca Europea di cui l’INGV è capofila, evidenzia inoltre il contributo della comunità scientifica italiana nel panorama europeo della ricerca marina.

Clicca QUI per maggiori informazioni sulle attività e per le prenotazioni

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Giornata Mondiale degli Oceani: Conoscere, Comprendere, Convivere

Comune di Genova

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Regione Liguria