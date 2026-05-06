"Il bere consapevole", a Tursi l'incontro di AIS Liguria con studenti delle scuole superiori

Si è svolto questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, l’incontro “Il bere consapevole - Il vino e i giovani”. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa da Ais Liguria - Associazione Italiana Sommelier ed è rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del territorio.

L’appuntamento anticipa l’undicesima edizione di Mare&Mosto - Le Vigne Sospese, l’evento dedicato al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure di Ais Liguria che quest’anno, per la prima volta, si terrà nel capoluogo ligure, organizzato in collaborazione con il Comune di Genova. La manifestazione è prevista domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 a Palazzo Ducale.

L’iniziativa “Il bere consapevole - Il vino e i giovani” ha visto la partecipazione di circa 80 studenti di alcuni istituti alberghieri liguri (2 classi dal Marco Polo di Genova e Camogli e 3 classi dal Bergese di Genova). L’evento si inserisce nel percorso che da anni vede Ais Liguria impegnata nella promozione di attività educative dedicate alle nuove generazioni, con l’obiettivo di diffondere una cultura del vino basata sulla consapevolezza, sulla qualità e sulla conoscenza.

Al centro dell’incontro, il tema della prevenzione dell’abuso di alcol tra i più giovani, affrontato attraverso un approccio educativo che mette in relazione il vino con il territorio, la cultura e le tradizioni produttive. Un momento di confronto e approfondimento volto a distinguere il concetto di “bere” da quello di “degustare”, promuovendo un consumo responsabile e attento. Degustare, infatti, significa imparare a riconoscere quelle esperienze emozionali e polisensoriali che il vino suscita in noi.

A fornire i propri contributi si sono alternati Giuseppe Marini, medico e sommelier, e Marco Quaini, delegato di Genova di Ais Liguria. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali dell’assessora al Commercio e Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin.

«L’incontro organizzato questa mattina come anticipazione dell’appuntamento di Mare&Mosto è stato molto importante e utile sotto diversi punti di vista – dice l’assessora al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin -. La parola d’ordine, il filo rosso, è stata consapevolezza che, quando si tratta di vino, diventa un concetto declinabile in molti modi. Data la giovane età della platea si parla in primis di consapevolezza sul consumo di alcolici, sui limiti, sulle giuste quantità che non trasformino un piacere per il palato in un rischio per la salute. E proprio sui rischi per la salute si fonda un altro tipo di consapevolezza, quello che porta a capire cosa stiamo bevendo, come è stato prodotto, la filiera, i processi. Bere consapevolmente significa questo e molto altro e fare divulgazione su questi temi ha rilevanza non solo enologica, ma anche sociale e sostenibile».

«L’incontro, che Ais rinnova con piacere da tre edizioni, punta a guidare gli studenti in un percorso di conoscenza profonda per sviluppare una reale consapevolezza rispetto ai comportamenti a rischio – spiegano i relatori Giuseppe Marini e Marco Quaini di Ais Liguria –. In un panorama comunicativo spesso frammentato tra posizioni allarmistiche o eccessivamente permissive, crediamo sia necessario proporre una visione d'insieme. Attraverso l'analisi del vino come espressione di cultura, storia ed economia, ma anche esaminandone l'aspetto nutrizionale e gli effetti fisiologici dell’alcol, vogliamo offrire ai giovani gli strumenti per comprendere il valore delle produzioni locali e promuovere, al tempo stesso, un consumo informato e responsabile».

Informazioni su Mare&Mosto: www.maremosto.it/

