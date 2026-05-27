La Tosse d'estate

L’estate 2026 della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse anche quest’anno attraversa il territorio, completando le celebrazioni del suo cinquantesimo anniversario, alla riscoperta di spazi della città, dal Lagaccio a Voltri passando per le ultratrentennali stagioni nel borgo di Apricale, a riaffermare quel legame profondo e indissolubile che la unisce alla città e alla regione.

«L’estate della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse unisce la forza della grande tradizione teatrale alla capacità unica di abitare e risignificare lo spazio pubblico – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari - Nell'anno del suo 50° anniversario, la Tosse dimostra ancora una volta come la cultura possa farsi motore di coesione sociale e di rigenerazione urbana, uscendo dai suoi confini tradizionali per incontrare i cittadini nei loro luoghi di vita. Come amministrazione siamo particolarmente orgogliosi di collaborare anche al ciclo 'Maledetta Tosse', tre tappe che si inseriscono nel nostro programma sulle trasformazioni urbane di Genova e che raccontano come questa storica compagnia abbia contribuito attivamente a disegnare la mappa culturale della città, dal centro alle periferie».

Il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio (via del Lagaccio - Ex Caserma Gavoglio), dove debutterà in prima nazionale I PERSIANI di Eschilo, adattamento e regia di Giovanni Ortoleva, artista associato per il triennio 2025-2027. 30 anni dopo I Persiani alla Fiumara di Tonino Conte, questa volta nel cuore di Genova, un nuovo allestimento della tragedia piu’ antica del mondo, a tessere un "filo rosso" tra diverse generazioni di artisti, portando avanti il percorso unico e l'eredità di un teatro che ha sempre fatto dello spazio pubblico il suo cuore pulsante, trasformando i luoghi in un rito collettivo.

Il percorso prosegue poi dal 2 al 26 luglio nella suggestiva cornice del Parco Storico Villa Duchessa di Galliera a Voltri, ormai dimora delle estati della Tosse, dove andrà in scena la nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte per gli attori della compagnia GOTHICA. Un’esperienza itinerante ed immersiva alle radici dell’horror contemporaneo, quest’anno ispirata ai racconti fantastici dell’Ottocento, che condurrà gli spettatori ad esplorare le zone d’ombra dell’animo umano tra le atmosfere più misteriose e segrete del parco.

Ad arricchire la permanenza a Voltri per tutta la durata delle repliche quest'anno una sinergia con Coop Liguria che darà vita a tre serate speciali per rilanciare e valorizzare ulteriormente gli spazi del parco anche nei lunedi di riposo dello spettacolo, con una programmazione rivolta a cittadini e famiglie.

Tre serate ad ingresso libero in cui il giardino all’italiana continuerà a vivere, trasformandosi in un’arena all’aperto per offrire gratuitamente alla cittadinanza cinema e spettacolo dal vivo, con tre performance live a cura del Teatro seguite dalla proiezione di tre documentari prodotti da Coop Liguria.

A fare da cornice alla programmazione, MALEDETTA TOSSE, un ciclo di "walking lectures" condotte da Jacopo Baccani- architetto e studioso della città -realizzato con il patrocinio di Ordine Architetti di Genova e la collaborazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova nell’ambito di "Genova e le trasformazioni urbane" il programma di eventi del Comune di Genova alla scoperta dell’evoluzione della città nel tempo.

Tre itinerari narrativi che, tra giugno e luglio attraverseranno la città dal centro alla periferia, ripercorrendo mezzo secolo di trasformazioni urbane di cui la Tosse non è stata solo testimone ma, spesso, protagonista.

A chiudere l’estate, dal 6 al 16 agosto il consueto appuntamento nel borgo imperiese di Apricale, simbolo di una tradizione che dura da oltre trent’anni dove approderà AL GRAN BALLO DI VENERE, lo spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio che, dopo il successo riscosso a Genova, torna in scena in un adattamento site-specific per i vicoli e le piazze del borgo.

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