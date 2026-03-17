Nuova Fiera Primavera apre le porte dal 21 al 29 marzo

Nuova Fiera Primavera torna a Genova in una veste completamente rinnovata e apre ufficialmente al pubblico da sabato 21 a domenica 29 marzo negli spazi del Padiglione Blu e nelle aree esterne dell’ex quartiere fieristico. Per nove giorni, questo affaccio sul mare si trasformerà in una grande vetrina dedicata a design, artigianato, moda, automotive, giardinaggio, gastronomia e tempo libero, con ingresso gratuito per tutti i visitatori.

A distanza di sei anni dall’ultima edizione, la storica campionaria genovese si ripresenta con l’obiettivo di rispondere alle esigenze contemporanee, senza perdere il legame con una tradizione che, in oltre mezzo secolo, ha reso questo appuntamento familiare e atteso da intere generazioni di liguri. La nuova edizione punta infatti a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, affiancando innovazione e sostenibilità a un’offerta ampia e diversificata.

Nel presentare il ritorno della manifestazione, l’assessora al Commercio del Comune di Genova ha sottolineato: «Fiera Primavera torna dopo sei anni di stop e questa è un’ottima notizia per la città, perché significa riportare a Genova una tradizione amata da generazioni di genovesi. Una tradizione, sì, ma che quest’anno si coniugherà con la modernità, unendo alla grande varietà merceologica anche temi importanti come ecologia e sostenibilità. Con un respiro locale, ma allo stesso tempo internazionale. La nuova location del Waterfront di Levante è pronta ad accogliere gli espositori e i genovesi, e non solo, che durante la Fiera Primavera decideranno di farsi un giro tra le centinaia di stand».

Tra gli altri, alla presentazione odierna, sono intervenuti l’assessore regionale allo Sviluppo economico e il presidente di Porto Antico S.p.A., Mauro Ferrando.

L’evento è organizzato da Hidden Door srl e si sviluppa su oltre 20mila metri quadrati complessivi tra spazi interni ed esterni. Saranno presenti più di 150 aziende italiane, con una forte rappresentanza ligure e genovese, affiancate da espositori provenienti da Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Puglia e Sicilia. A queste si aggiunge una componente internazionale con partecipazioni da Francia, Austria, Repubblica di San Marino e Tunisia, a conferma del respiro sempre più ampio della manifestazione.

Dal punto di vista espositivo, il piano terra del Padiglione Blu, con circa 10mila metri quadrati, sarà dedicato principalmente alla casa e all’arredamento, con soluzioni innovative e sostenibili, design contemporaneo, materiali ecologici e proposte versatili pensate per ogni ambiente domestico. Nello stesso livello troverà spazio anche un’ampia area automotive, dove il pubblico potrà scoprire novità di settore, veicoli commerciali e proposte di usato certificato, con la possibilità di confrontare modelli e valutare opportunità di acquisto.

Il piano superiore sarà invece orientato allo shopping, con un’offerta dinamica che spazia dall’artigianato alla pelletteria italiana, dalla moda sportiva a prezzi outlet alla bigiotteria, dagli occhiali alla cosmetica fino agli articoli per la casa, con proposte sia italiane sia internazionali. Completa il percorso una vasta area enogastronomica dedicata ai sapori liguri e italiani, tra prodotti tipici, specialità regionali dolci e salate e una zona ristoro pensata per concedersi una pausa all’insegna della tradizione.

All’esterno, lungo la banchina del Padiglione Blu, sarà protagonista il verde con l’area “Orto e Giardino”, dove i visitatori potranno trovare piante aromatiche, fiori, soluzioni per l’orto e proposte per vivere al meglio gli spazi all’aria aperta. Accanto, saranno presenti anche esposizioni dedicate all’arredo da giardino, barbecue e sistemi di riscaldamento per esterni, tra cui stufe tradizionali e a pellet.

La manifestazione non sarà soltanto uno spazio espositivo, ma anche un luogo di incontro e intrattenimento. Il programma prevede una serie di appuntamenti serali con ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione: si parte sabato 21 marzo alle 20.30 con il talk di Edoardo Raspelli, noto giornalista e critico gastronomico; venerdì 27 marzo, sempre alle 20.30, sarà la volta di Gene Gnocchi con un talk–intervista arricchito da momenti di comicità dal vivo; sabato 28 marzo, infine, salirà sul palco Corrado Tedeschi per un incontro dedicato alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Tra le attrazioni più originali spicca una sala giochi interamente dedicata agli anni Ottanta e Novanta, con cinquanta cabinati arcade originali, utilizzabili gratuitamente senza gettoni. Un’occasione per riscoprire il fascino del retrogaming e rivivere l’atmosfera delle storiche sale giochi.

Non mancherà un’area dedicata agli animali domestici, pensata per chi condivide la propria quotidianità con amici a quattro zampe. Qui sarà possibile trovare prodotti per l’alimentazione, la cura e il gioco, oltre a confrontarsi con professionisti del settore e scoprire soluzioni utili per il benessere degli animali.

Durante tutta la durata della fiera, il pubblico potrà partecipare a showcooking, attività per bambini, incontri e momenti di spettacolo, in un programma pensato per coinvolgere visitatori di ogni età e trasformare la visita in un’esperienza completa.

Gli orari di apertura saranno i seguenti: