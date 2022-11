Orientamenti 2022:"Care for your skills"

Il maestro Uto Ughi con il suo racconto agli studenti e un concerto della sua orchestra, l’educazione alla legalità con le immagini della mostra ‘L’eredità di Falcone e Borsellino’, gli incontri con le atlete Elisa di Francisca e Linda Cerruti con Paolo Crepet.

Sono solo alcuni degli appuntamenti della 27esima edizione del Salone Orientamenti 2022, che aprirà i battenti martedì 15 novembre ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova (fino al 17 novembre), e che è stato presentato stamattina nella Sala Trasparenza della Regione Liguria Per il Comune di Genova era presente l’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni.

Punto di riferimento nazionale per il mondo della scuola, la manifestazione avrà quest’anno come filo conduttore la conoscenza e la cura di sé stessi e delle proprie competenze: "Care for your skills". Anche quest’anno 400 “bussole” guideranno i coetanei tra le diverse iniziative in programma, in presenza e on line: tanti i temi importanti che saranno affrontati, anche con un approccio ludico, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, con lo spettacolo di improvvisazione teatrale #improsafe, alle prospettive offerte dagli ITS, con testimonianze dirette, fino alla ‘Notte dei Talenti’. In occasione della presentazione del Salone, è stato srotolato un grande manifesto sulla facciata del Palazzo della Regione dedicato a Orientamenti 2022 con la celebre frase di Steve Jobs ‘Stay hungry, stay foolish’. Rimarrà esposto fino alla sera del 17 novembre.

“Nel Salone dell’Orientamento costruiamo l’infrastruttura più potente che serve al paese per crescere, forse quella meno visibile rispetto ai ponti, alle strade, ai porti su cui pure stiamo lavorando, ma fondamentale e cioè la testa, il cuore, la volontà e la capacità dei nostri giovani – ha sottolineato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Quindi orientare i giovani verso il loro futuro, verso un’occupazione che dia loro un lavoro, verso una formazione adeguata alla crescita del Paese è l’obiettivo di questo Salone, oltre a diffondere conoscenza, cultura, sapere in un paese che ha ancora molto da lavorare”.

“In un mondo in continuo cambiamento – sottolinea Marta Brusoni – offrire ai ragazzi e alle loro famiglie una bussola in grado di indicare una rotta nel mondo del lavoro e della formazione è cruciale. Il Salone Orientamenti assolve egregiamente a questo importante compito e ne è una testimonianza tangibile il numero sempre crescente di studenti, insegnanti e genitori che ogni anno partecipano a un appuntamento diventato una realtà importantissima per valorizzare il tema dell’incontro e del confronto delle opportunità. Il Comune di Genova è nel Comitato promotore della manifestazione e come sempre è orgoglioso di offrire il suo contributo di idee e suggerimenti. Come assessore alle Politiche dell’istruzione vorrei sottolineare anche il grande lavoro che stiamo facendo per mettere in campo azioni contro la dispersione scolastica. Il diritto allo studio è fondamentale per creare una società giusta che assicuri pari opportunità a tutte le fasce della popolazione. L’augurio è che il Salone – grazie alla collaborazione di tutti – cresca ancora di più, mettendo al centro questo imperativo e confermandosi un punto di riferimento per ragazzi e famiglie”.

“Anche quest’anno il Comune di Genova – aggiunge Francesca Corso, assessore alle Politiche per i giovani, anch’essa coinvolta per la delega che ricopre nell’organizzazione dell’appuntamento – sarà presente a Orientamenti con uno stand dove – sotto il coordinamento di Informagiovani – offrire informazioni sui propri servizi, dai “sociali” con le loro declinazioni (SEA, Agenzia per la famiglia) ai “culturali” (Musei di Genova e Biblioteche di Genova) che, insieme ad altri soggetti, dialogano con i partecipanti alla Consulta dei Giovani. Previsto poi anche un ricco programma di laboratori nelle sale convegni”.

Il programma completo su https://www.orientamenti.regione.liguria.it/salone/