Progetto "Le radici dello sport", nuovi alberi nel parco di Villa Centurione-Doria, a Pegli

Si è svolta questo pomeriggio, presso il Parco di Villa Centurione-Doria a Pegli, l'inaugurazione del "ramo" genovese del progetto “Le Radici dello Sport”, iniziativa promossa nel 2025 per celebrare il riconoscimento di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”, alla presenza del vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro e dell'assessora al Verde urbano del Comune di Genova Francesca Coppola.

Durante l’evento sono state messe a dimora alcune delle 30 essenze arboree e arbustive, tra cui ornielli, lecci, alaterni e corbezzoli, destinate ad essere collocate in due diverse porzioni del parco. Con la tappa genovese si conclude il percorso avviato nei mesi scorsi e già approdato a Savona, La Spezia e Imperia a marzo.



«Il 2025 è stato un anno straordinario per la nostra regione, ricco di soddisfazioni e capace di rafforzare ulteriormente il ruolo della Liguria come destinazione sportiva di rilievo internazionale – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro – Il riconoscimento di "Migliore Regione Europea dello Sport" è stato possibile anche grazie ai tanti appuntamenti che hanno caratterizzato il nostro programma. Desideriamo esprimere gratitudine a tutte le società sportive che hanno organizzato eventi sul territorio: attraverso “Le Radici dello Sport” lo facciamo con un gesto simbolico che unisce sport e sostenibilità ambientale e, oggi, coroniamo questo percorso lasciando un’eredità destinata a crescere nel tempo e a custodire il ricordo di un anno davvero speciale».



«Oggi uniamo due aspetti molto importanti per la vita cittadina: l’assoluto rilievo dell’attività sportiva e un’azione fondamentale come la piantumazione di nuove alberature – dichiara l’assessora al Verde Urbano del Comune di Genova Francesca Coppola – Sport e verde sono due aspetti essenziali per il benessere dei cittadini e delle cittadine e che hanno un grande impatto sulla salute di tutti noi. Prendersi cura della città è come prendersi cura del proprio corpo, un gesto che a cascata porta benefici che vanno al di là della salute psico-fisica. Quando sport, sostenibilità, ecologia e cura per l’ambiente si incontrano vuol dire che stiamo vincendo la partita».



Complessivamente il progetto ha portato alla piantumazione di 120 alberi nei quattro capoluoghi liguri, lasciando sul territorio un segno tangibile e duraturo dell’anno che ha visto la Liguria protagonista come Regione Europea dello Sport. Le nuove piantumazioni rappresentano inoltre un riconoscimento simbolico nei confronti delle associazioni sportive che nel corso del 2025 hanno beneficiato di contributi o patrocini regionali, contribuendo ad arricchire il calendario sportivo ligure con eventi e manifestazioni di qualità e ampia partecipazione.



All’iniziativa hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni sportive locali, ricordati sul pannello commemorativo installato nell’area verde quale testimonianza permanente del progetto.