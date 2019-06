Ultimo fine settimana, 29 e 30 giugno, con gli Urban Sketchers Liguria

Erede della tradizione del carnet de voyage, il movimento, composto di grafici, illustratori o semplici appassionati espone oltre 200 disegni e acquerelli realizzati dal vivo durante i meeting, che il gruppo Urban Skechers Liguria organizza a cadenza mensile, con una nutrita sezione dedicata all’ultima edizione dei Rolli Days tenutasi nel maggio scorso.

Un’iniziativa che rafforza la positiva collaborazione con il Comune di Genova con l’obiettivo, di far conoscere gli angoli più nascosti ed autentici della nostro territorio attraverso gli occhi dei disegnatori, uno sguardo importante che dà vita a dei piccoli capolavori in grado di far scorgere, a chi osserva, punti, palazzi o panorami che spesso, a seguito dei ritmi frenetici odierni, vengono tralasciati. Un approccio totalmente diverso, rispetto alla fotografia, verso i luoghi che vengono visitati per favorire un turismo lento e consapevole; oltre che ad essere l’occasione per conoscere alcuni sketchers a livello internazionale che accompagneranno gli appassionati in diversi punti della città.

L’avventura degli Urban Sketchers ha preso il via a Seattle nel 2007 da un’idea di un gruppo di artisti americani, Nel 2011 Urban Sketchers viene riconosciuta dall’ Internal Revenue Service degli Stati Uniti come organizzazione no-profit il cui intento è quello di innalzare il valore artistico, narrativo ed educativo del disegno sul posto, promuovendone la pratica e collegando le persone in tutto il mondo che disegnano i luoghi in cui vivono o viaggiano. Oggi quella degli Urban Sketchers è una vivace comunità globale con 238 gruppi regionali presenti in tutto il mondo e che portano Avanti il cosiddetto local drawing (espressione di sintesi che riunisce in sé il concetto di disegno a chilometro zero e di esercizio rappresentativo en plein air) che viene posto al centro di una riflessione culturale precisa e sintetica, contenuti nel manifesto informale del movimento stesso, che raccoglie oltre 120.000 Urban Sketchers praticanti.

Nella nostra Regione il gruppo Urban Sketchers Liguria è nato nel 2016 ed è stato riconosciuto nel marzo 2017 come "Official Regional Chapter dalla American Urban Sketchers Organization".

Il gruppo raccoglie amanti del disegno, di qualsiasi capacità e tecnica, che raccontano ciò che vedono usando taccuini, matite e colori di vario genere. Dallo scorso anno il gruppo organizza meeting di disegno a cadenza mensile, liberi ed aperti a tutti per scoprire e raccontare gli angoli caratteristici di Genova, con particolare riguardo ai palazzi dei Rolli, e della Liguria; scorci che si potranno apprezzare attraverso i disegni realizzati da persone talentuose o appassionate nella mostra a Palazzo Ducale fino al 30 giugno dalle ore 16 alle 19,30 nei giorni feriali e dalle 10 alle 18,30 il sabato e domenica con ingresso gratuito.

Un’occasione per conoscere questa realtà che sta coinvolgendo sempre più persone sia appassionati sia professionisti, ma anche operatori di marketing e turismo. Sarà anche possibile partecipare a diversi incontri previsti in diversi luoghi della città, con nomi di rilievo, dopo Umberto Torricelli e Roberto Cariani, sarà la volta di: Pedro Loureiro e Jonatan Alcina Segura oltre all’ultima maratona di disegno prevista per domenica 30 giugno.

La mostra

La mostra sarà visitabile gratuitamente presso

PALAZZO DUCALE SPAZIO APERTO, fino a Domenica 30 GIUGNO

con i seguenti orari:

- da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19.30.

- sabato e domenica dalle 10 alle 19.30.

L'inaugurazione si terrà SABATO 22 GIUGNO ORE 18,30.

Eventi collaterali:

WORKSHOP

Dopo l’incontro con Umberto Torricelli al Porto Antico e Roberto Cariani nei vicoli del Centro Storico il 29 e 30 giugno sarà possibile incontrare:

Pedro Loureiro - 29 giugno ore 14-18

Location: mercato orientale di Genova

Tecnica: a scelta dei partecipanti

Artista:

Pedro Loureiro, nato a Lagos, in Portogallo. Un'infanzia di Lego e castelli di sabbia lo hanno portato alla Facoltà di achitettura e l'illustrazione. Lavora a metà strada tra le due professioni come illustratore di architettura.

Ama disegnare, viaggiare e tagliare le verdure in piccoli pezzi perfetti. Insegna regolarmente in workshops e racconta le sue storie nel blog Storysketching e nel gruppo Urban Sketchers Portugal. E' anche scrittore abituale per la rivista mondiale Drawing Attention ed ha preso parte al progetto con altri due disegnatori chiamato The Wedding Sketchers.

Jonatan Alcina Segura - 30 giugno ore 10-14

Location: I parchi di Nervi

Tecnica: a scelta dei partecipanti

Artista:

nato a Cádiz, ha partecipato a diverse esposizioni individuali ed ha illustrato diversi progetti culturali. Negli ultimi anni ha viaggiato molto per il mondo disegnando ciò che vedeva e da allora ha esposto i suoi taccuini di viaggio in molte mostre collettive e festival di viaggio: Autori Diari di Viaggio (Ferrara), Matitte in Viaggio-Mestre, (Venezia), Rendez Vous du Carnet de Voyage (Clermont-Ferrand), Carnet de Voyage Sud (Carcassonne), Cuadernofest (Zaragoza). Ha inoltre insegnato in alcuni workshop a Lisbona, Cadiz, Siviglia, Porto e ha pubblicato diversi libri i suoi disegni sono stati pubblicati su diverse riviste.

MARATONE DI DISEGNO

Per maratona di disegno si intende una giornata di disegno organizzata a tappe. Una formula permette ai partecipanti di avere un percorso organizzato e punti di ritrovo ad orari stabiliti. E’ un percorso che spesso coincide con i punti più rappresentativi di una città, ed è l’occasione per incontrare i diversi artisti, dopo la maratona del 23 giugno che si è sviluppata nella zona fra S. Lorenzo e Campopisano, Domenica 30 giugno gli sketchers si sposteranno verso il mare con il seguente programma:

DOMENICA 30 GIUGNO ore 10-17.30

PROGRAMMA:

- TAPPA 1 - ore 10: Bigo, Porto Antico

- TAPPA 2 - ore 11.30 : Palazzo San Giorgio

- ORE 13-14.30 PRANZO LIBERO

- TAPPA 3 - ore 14.30: in Darsena

- TAPPA 4 - ore 16: Stazione Marittima

