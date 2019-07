Al via la riqualificazione del Palasport

Il Waterfront di Levante, uno dei principali progetti dell’amministrazione comunale, prende sempre più forma. Dopo la demolizione dell'edificio ex Nira e l'imminente avvio dei lavori di scavo del canale, parte anche il progetto di riqualificazione del Palasport: «Un altro tassello fondamentale – sostiene il sindaco di Genova Marco Bucci – per andare a comporre il mosaico definitivo del nuovo Waterfront di Levante: un’operazione che sta già cambiando il fronte mare di una parte della nostra città e che sarà fondamentale nell’ottica del rilancio fieristico di Genova. L’area del Palasport rinnovata, inoltre, ci permetterà di avere un nuovo centro sportivo polifunzionale di grande qualità e soprattutto di ospitare eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale che fino ad ora ci sono stati preclusi per carenze di impianti. Stiamo costruendo il futuro di Genova».

Ad aggiudicarsi la gara bandita da Spim S.p.a., a seguito di mandato ricevuto dal Comune di Genova, per l’individuazione di operatori qualificati cui cedere le aree del compendio fieristico per dare attuazione all’idea progettuale che l’archistar Renzo Piano ha donato alla Città di Genova, è stata CDS Holding S.p.a., società leader nello sviluppo immobiliare per il retail real estate, con all’attivo realizzazioni di altissimo livello, sia in Italia che all’estero.

Il bando prevedeva sia la possibilità di presentare proposte per la valorizzazione dell’intero compendio che quella di procedere per singoli lotti di intervento.

Il progetto di restyling del Palasport prevede la realizzazione di uno spazio di elevatissima qualità, adeguato ai più moderni standard di efficienza energetica, che esalti l’attuale bellezza architettonica e le caratteristiche dell’immobile, che lo rendono unico nel suo genere, ponendo al centro una vasta arena sportiva polifunzionale, capace di accogliere anche eventi culturali e spettacoli indoor per i cittadini.

Entro il 30 settembre 2019 sarà sottoscritto il contratto preliminare di acquisto e, nel frattempo, prenderà avvio l’iter autorizzativo del progetto.

«Dopo anni di immobilismo Genova sta cambiando, e questa realtà è sotto gli occhi di tutti. La risistemazione del Palasport è uno snodo fondamentale di questo cambiamento, all’interno del più vasto progetto del Waterfront di Levante – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Dopo la demolizione dell’ex Nira, la città avrà un palasport alla sua altezza, capace di ospitare grandi eventi sportivi e culturali, aperto alla cittadinanza perché pensato come una piazza. Il progetto del Waterfront, è bene ricordarlo, darà un volto completamente nuovo alla città, e rappresenta uno dei punti cardine del suo rilancio».