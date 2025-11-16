Allerta meteo ARANCIONE fino alle 23.59 di domenica 16 novembre, le disposizioni del COC

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di ALLERTA ARANCIONE sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo-idrogeologica ARANCIONE per temporali e piogge diffuse, prorogata fino alle ore 23.59 di oggi, domenica 16 novembre, con il successivo passaggio all’allerta GIALLA fino alle 7.59 di domani, lunedì 17 novembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale – dove prosegue, fino al termine dell’allerta arancione, la fase operativa di preallarme – e A LIMITARE, fino al termine dell’allerta gialla, GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE DI REALE ED EFFETTIVA NECESSITÀ.

Si ribadisce di:

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti.

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia).

Inoltre, si ribadisce di:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore.

Per tutta la durata dell’allerta arancione prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale.

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE SCUOLE APERTE; CHIUSI PARCHI, GIARDINI E CIMITERI

Domani, LUNEDÌ 17 NOVEMBRE, le scuole saranno regolarmente aperte , comprese quelle situate all’interno di parchi e giardini comunali attraverso i percorsi di sicurezza come previsto dai piani di emergenza delle scuole.

Per tutta la giornata resteranno chiusi – per motivi precauzionali legati ad attività di controllo e monitoraggio – tutti i parchi, giardini e cimiteri presenti sull’intero territorio comunale. Chiusa al pubblico la Biblioteca Lercari.

Sempre per motivi di sicurezza, non si svolgerà il mercato all’aperto di Pegli.

Anticipata alle ore 7.00 di domattina l’apertura dei sottopassi pedonali, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che si devono spostare per motivi indifferibili ed urgenti.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, DOMENICA 16 NOVEMBRE, la Sopraelevata “Aldo Moro” sarà riaperta al transito di motocicli, mezzi telonati e furgonati a partire dalle ore 23.59.

AMBIENTE, APPROVATE DUE ORDINANZE

Oggi la sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, ha approvato le ordinanze per:

1) l’immissione, in via temporanea e provvisoria, di percolato della discarica di Scarpino nella rete fognaria asservita al depuratore di Sestri Ponente, per una portata fino a un massimo di 200mc/h. Infatti, le abbondanti piogge di questi giorni hanno determinato un innalzamento del livello delle vasche di stoccaggio del percolato di Scarpino. La misura, che resterà in vigore fino al termine delle condizioni di emergenza, mira ad aumentare la resilienza del sistema di depurazione del percolato al fine della massima tutela dell’ambiente;

2) l’autorizzazione allo stoccaggio, in via temporanea e provvisoria, dei rifiuti di terre e rocce da scavo, derivanti dalla numerose frane e smottamenti avvenute negli ultimi giorni sul territorio comunale che hanno generato materiali riconducibili a:

• terre e rocce da scavo

• rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, legnami, ingombranti, altri detriti.

L’area individuata per il momentaneo stoccaggio del materiale spiazzo all’intradosso del tornante di via Martiri del Turchino, dove si svolgeranno le attività di cernita e le operazioni necessarie alla corretta classificazione e le successive operazioni.

Si conferma fino al termine dell’allerta arancione il divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

https://allertaliguria.regione.liguria.it sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull'allerta meteo.