Allerta meteo ARANCIONE per temporali e piogge diffuse fino alle 8 di domenica 15 marzo

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di ALLERTA ARANCIONE sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

L’allerta meteo-idrologica ARANCIONE per temporali e piogge diffuse è prevista dalle ore 22 di oggi, sabato 14 marzo, alle ore 7,59 di domani, domenica 15 marzo. L’allerta diventerà GIALLA dalle 8 alle 10 di domenica 15 marzo.

Domenica 15 marzo parchi e giardini apriranno, in via occasionale alle 14, per permettere ai tecnici una ricognizione del loro stato. Il “Biscione Runner” il cui inizio era previsto domenica mattina alle 8,30 partirà alle 10.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica ARANCIONE i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale.

Si raccomanda di:

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia).

Dall’entrata in vigore dell'allerta arancione, si raccomanda di:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore.

Per tutta la durata dell’allerta arancione prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale.

Fino al termine dell’allerta meteo restano chiusi i sottopassi pedonali e il sottopasso di Brin.

Divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo.