ALLERTA METEO, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI. CHIUSO SOTTOPASSO DI BRIN. DOMANI CHIUSI PARCHI, VILLE COMUNALI E CIMITERI

Il COC - Centro Operativo Comunale - si è riunito alle 21.15, alla presenza della sindaca Silvia Salis e dell’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante, per fare il punto sull’allerta gialla in atto che intorno alle 19 di oggi ha spinto il Comune ad attivare la fase di preallarme.

Il COC ha disposto, per la giornata di domani, la chiusura di parchi (chiusa pertanto anche la biblioteca Lercari), ville, giardini e cimiteri.

Restano aperti regolarmente mercati e impianti sportivi.

Dopo l’interessamento del ponente cittadino da parte di una struttura temporalesca che ha portato a cumulate di circa 220 mm sui bacini del Leira e del Cerusa nel voltrese, rivi che hanno superato la soglia dell’allarme idrometrico.

Le precipitazioni si sono spostate sul centro città e sul medio ponente, dove i bacini del Ruscarolo e del Cantarena hanno superato la soglia di preallarme.

Attualmente la perturbazione si è spostata sull’area di levante e della Valbisagno, dove si stanno registrando innalzamenti dei valori idrometrici e locali allagamenti.

Si sono registrati allagamenti al sottopasso di Brin che è stato chiuso. I sottopassi pedonali di piazza Montano, piazza Rizzolio, piazza Massena, piazza Porticciolo di Pegli, Borgo Incrociati e via Puccini sono stati chiusi.

Continuerà per tutta la durata dell’allerta il presidio del territorio, con l’impiego di 22 pattuglie di Polizia locale e 15 squadre di volontari.

Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti, a mettere in atto le azioni di autotutela in caso di allerta idrogeologica e a rimanere informati tramite i canali ufficiali:

pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’ allerta meteo





