Sociale: presentata Casa Maddalena, la nuova casa famiglia per detenuti in misura alternativa

«Ringraziamo la Veneranda Compagnia di Misericordia che opera da decenni a favore dei detenuti e del loro reinserimento nella società. Grazie alla sinergia tra mondo del volontariato, enti del terzo settore e istituzioni si possono ottenere questi grandi risultati. In questi anni, come Comune, abbiamo destinato molti locali delle confische e sequestri alla criminalità organizzata, nel centro storico, ad attività sociali e alle associazioni, azioni importanti che, oltre a dare una risposta ai più fragili, rappresentano un messaggio concreto di rigenerazione urbana e sociale».

Lo ha dichiarato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, che oggi è intervenuto, insieme all’assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova Enrico Costa all’inaugurazione, organizzata della Veneranda Compagnia di Misericordia, di Casa Maddalena, in vico Cannoni 2, la casa-famiglia per detenuti in misura alternativa.

L’immobile è stato assegnato alla Veneranda Compagnia di Misericordia tramite un bando dell’Anbsc, l'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Sono intervenuti, su invito del governatore della Compagnia Enrico Rosselli: Simona Ronchi, dirigente dell’Anbsc; Giovanna Furfaro, referente per le Politiche sociali della Regione Liguria; Laura Bottero, direttore dell’Uepe di Genova; Doriano Saracino, garante regionale per i diritti delle persone detenute; Tullia Ardito, direttore della casa circondariale di Marassi e Paola Penco, direttrice della casa circondariale di Pontedecimo.

L’immobile, ristrutturato con l’apposito fondo di Regione Liguria, è composto da un salottino, tre camere da letto, una cucino e un bagno e potrà ospitare fino a tre persone. La casa-famiglia è destinata a detenuti in misura alternativa.