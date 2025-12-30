Capodanno: tutti i divieti riguardanti bevande, artifici pirotecnici e spray urticanti

In seguito alla sospensiva emessa dal Tar della Liguria sull’ordinanza pubblicata lo scorso 18 dicembre, la sindaca Silvia Salis, su proposta delle assessore a Sicurezza Urbana, Arianna Viscogliosi, e al Commercio e Turismo, Tiziana Beghin, ha firmato una nuova ordinanza che dispone, su tutto il territorio comunale, dalle 19 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026, il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallo, da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su area pubblica o aperta al pubblico (compresa l’area del Porto Antico).

L’ordinanza stabilisce anche il divieto di:

• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio al di fuori dei relativi plateatici (dehors);

• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in aree diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi plateatici (dehors).

Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.

Per quanto riguarda l’area interessata dall’evento “Genova Countdown 2026” – piazza della Vittoria (area interna ai varchi di accesso), dalle 14 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026 è vietato:

• detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente;

• utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente in area privata;

• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;

• detenere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, inclusi spray;

• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio ed all’esterno dei relativi plateatici (dehors).

Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.

Nell’area limitrofa all’evento “Genova Countdown 2026” – compresa nel perimetro urbano delimitato da: via Brigata Liguria, via Armando Diaz, Scalinata del Milite Ignoto, via Diaz fino a viale Brigata Bisagno, via E. Filiberto Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi, via Fiume, via Brigata Liguria – dalle 16 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026 è vietato:

• detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente;

• utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente in area privata;

• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;

• detenere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, inclusi spray;

• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio ed all’esterno dei relativi plateatici (dehors).

Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.

In base all’articolo 21 del Regolamento di Polizia Urbana, su tutto il territorio comunale resta sempre vietato accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi materiale pirotecnico, anche se di libera vendita, nei seguenti casi:

• in tutti i luoghi (pubblici o privati) in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;

• all’interno e nel raggio di 200 metri da scuole e asili, ospedali e strutture sanitarie, uffici pubblici, strutture comunitarie, canili, gattili e ricoveri per animali;

• in tutte le vie, piazze e aree pubbliche quando sono presenti o transitano persone, anche in numero limitato.

Nell’ordinanza, si ricorda che:

• “l’inosservanza dei divieti, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro 500 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000”;

• “all’atto della contestazione delle violazioni è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore”;

• “qualora il trasgressore invitato a conferire il contenitore di vetro/metallo negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto”;

• è fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari”.