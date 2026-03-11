Consiglio comunale del 10 marzo

Dopo la discussione degli articoli 54, Interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziato il Consiglio comunale con 38 presenti.

Prima di iniziare la seduta il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha chiesto all’aula un minuto di silenzio per Paolo Gaggero, l’operaio di 61 anni morto sul posto di lavoro a Bolzaneto lo scorso 9 marzo.

La Conferenza dei Capigruppo in mattinata ha licenziato due documenti fuori sacco.

Il primo è l’art. 55 ad oggetto: “Incontro tra il Sindaco Silvia Salis e Genova Antifascista", presentato dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua. Si legge nell’atto: “Preso atto che il 17 febbraio, come riportato da diversi organi di stampa, il sindaco di Genova Silvia Salis ha incontrato una delegazione di “Genova Antifascista”, e che nei giorni successivi all’incontro effettuato il Comitato spontaneo dei residenti della zona di via Montevideo, per lo stato in cui vive il quartiere ogni qualvolta viene organizzata una manifestazione, ha presentato una denuncia alla Procura di Genova contro l'associazione; evidenziando inoltre le azioni e le rivendicazioni espresse pubblicamente attraverso i propri canali social da "Genova Antifascista", si chiede ai gruppi consiliari di esprimersi”.

E’ stato poi discusso un Ordine del giorno straordinario presentato dal Gruppo di Fratelli d’Italia e sottoscritto da tutti i gruppi di minoranza, ad oggetto “Solidarietà ai cittadini e commercianti del quartiere Foce e tutela della vivibilità urbana”. Con questo atto Impegna Il Sindaco e la giunta “A esprimere formale solidarietà ai cittadini residenti e commercianti del quartiere Foce, riconoscendo la legittimità della loro richiesta di sicurezza, quiete e rispetto delle regole; sollecitare, per quanto di competenza, il coordinamento con le autorità preposte all’ordine pubblico, affinché siano valutate e adottate tutte le misure necessarie a prevenire ulteriori disordini e a garantire la vivibilità del quartiere; a collaborare, in tal senso, in primis con il Municipio 8 Medio Levante quale primo punto di riferimento di cittadini e commercianti”.

A nome della Giunta l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi ha espresso parere contrario all’Ordine del giorno straordinario, che è stato posto in votazione e respinto con 24 voti contrari della maggioranza e 11 favorevoli della minoranza.

Il secondo art. 55 ad oggetto “In occasione dei 30 anni della legge n.109/1996, adesione alla proposta di libera contro le mafie “diamo linfa al bene” è stato presentato dal gruppo del Pd e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza. Si legge nell’atto: “Il 7 marzo 2026 ricorreva il 30esimo anniversario della legge 7 marzo 1996 n. 109 (“Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati”), ed è ben giusto ricordarlo e celebrarla in Liguria, dove la presenza della criminalità organizzata non retrocede. Fu un passo storico: riconosceva l’esistenza della mafia e prevedeva per contrastarla la confisca dei suoi possedimenti. Da allora ad oggi lo Stato e i Comuni, si sono fatti carico della gestione e della bontà del riutilizzo dei beni confiscati, ed il Comune di Genova è oggi tra gli enti locali meglio attrezzati, più rapidi e più capaci a gestire le pratiche di passaggio in gestione e poi concessione in uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Per queste ragioni si invitano il Consiglio Comunale e la Giunta a farsi parte attiva nel manifestare al Governo la piena e convinta adesione alla campagna “Diamo linfa al bene” di Libera Contro le Mafie, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia alla gestione e al riutilizzo dei beni confiscati”.

Alle 16,58 la seduta è stata sospesa per permettere ai capigruppo di riunirsi e decidere come procedere nella discussione delle due delibere di Giunta ad oggetto “Proposta di delibera ad oggetto “Ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, co. 4, del T.U. D.Lgs n. 267/18.08.2000 Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2026, prima variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028- adeguamento tecnico delle partite contabili alle risultanze al 31/12/2025” e “Primo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2027-2028 e seconda nota di Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2026-2028”, sulle quali sono stati presentati circa 100 ordini del giorno della minoranza.

Dopo oltre due ore di sospensione il Consiglio è ripreso alle 19,26. Il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile ha proposto all’aula che le due delibere venissero ritirate e discusse la prossima settimana per permettere alla Giunta di lavorare sui numerosi documenti presentati dall’opposizione.

Le domande di sospensiva per le due delibere di Giunta sono state presentate ufficialmente da tre consiglieri della maggioranza: i capigruppo del Pd, Avs e Lista civica Salis Sindaca.

Il Consiglio ha quindi votato separatamente le due richieste di sospensiva, che sono state accolte l’una con 23 voti a favore della maggioranza e 9 contrari dell’opposizione, l’altra con 23 voti a favore e 10 contrari.

E’ stata quindi discussa la delibera di Giunta ad oggetto “Acquisizione a titolo gratuito di un tratto di Via Superiore Premanico per l'inserimento nell’elenco delle strade comunali del municipio IX Levante”. Con questo atto si propone al Consiglio di “Approvare l'acquisizione gratuita dal Comune di Genova delle porzioni di terreno di proprietà privata così identificate (omissis) al fine della classificazione del tratto di via Superiore Premanico, nell’elenco delle strade del Municipio IX Levante, per una superficie di mq 536,00, con il tracciato evidenziato in tinta rossa sulla planimetria allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; di dare mandato alle Direzioni Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Infrastrutture – Settore Strade e Politiche Contrattuali e Stazione Appaltante per la stipulazione dell’atto di cessione gratuita in forma pubblica amministrativa, con relative spese a carico dell’Amministrazione Comunale ammontanti a 350,00 (comprendenti registrazione, trascrizione e diritti di rogito)”.

La delibera è stata posta in votazione e approvata con 24 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

È stata poi discussa la mozione ad oggetto “Adesione al bando Feste del Primo Voto promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e impegno alla presentazione della candidatura come Comune Capofila” presentata dal gruppo Avs. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “Ad attivare gli uffici competenti affinché il Comune lavori alla stesura e alla presentazione della candidatura al bando “Feste del Primo Voto” entro la scadenza del 12 marzo 2026, assumendo il ruolo di capofila del progetto; individuare i partner obbligatori tra le realtà del terzo settore, le scuole e le organizzazioni giovanili del territorio per costruire una proposta progettuale di qualità, neutrale e apartitica; definire un percorso progettuale che includa le quattro tappe minime obbligatorie previste: l’azione simbolica di attivazione, il primo evento pubblico di riconoscimento, il percorso informativo di alfabetizzazione civica e il secondo momento celebrativo post-voto; garantire il cofinanziamento necessario, pari ad almeno il 25% del budget, verificando la possibilità di coprire tale quota anche attraverso la valorizzazione di risorse umane e strumentali già in forza all'Ente”.

A nome della Giunta l’assessora al Diritto all’istruzione Rita Bruzzone ha espresso parere positivo alla mozione, che è stata posta in votazione e approvata all’unanimità con 30 voti favorevoli.

Infine, è stata discussa la mozione ad oggetto “Progetto Street Lab su pedonalizzazione di Via Rolando” presentata dai consiglieri della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua. Con questo atto di impegna sindaca e Giunta “ad attivare in tempo rapido il tavolo dei CIV per il confronto su questo tema; sospendere la sperimentazione in parola viste le enormi criticità rilevate; partecipare ad una commissione consigliare da convocarsi entro novembre al fine di poter analizzare quanto sopra espresso con il consiglio comunale e trovare la migliore soluzione”. Sulla mozione sono stati presentati due emendamenti, il primo della consigliera del Pd Monica Russo e il secondo del consigliere 5 Stelle Marco Mesmaeker. La proponente Paola Bordilli (Lega) ha accolto l’emendamento della consigliera Russo (PD) e respinto quello del consigliere Mesmaeker (M5S)

L’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola ha espresso parere negativo sia alla mozione che ai due emendamenti. L’atto è stato posto in votazione e respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 10 favorevoli dell’opposizione e della consigliera Pd Monica Russo che ha votato a favore.

Il Consiglio si è chiuso alle 22,07.