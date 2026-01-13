COMUNICATO STAMPA

REPORT CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 GENNAIO

Genova, 13 gen- Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 15 si è aperta la seduta odierna del Consiglio comunale, con 40 presenti.

Prima dell’inizio dei lavori il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha chiesto un minuto di silenzio per la morte di Emanuele Galeppini, il giovane vittima dell’'incendio a Crans-Montana; Fernanda Contri, giurista, membro del Consiglio Superiore della Magistratura nel 1986 e ministra nel governo Ciampi; Giovanna Terminiello storica dell'arte, critica, ex sovrintendente per i beni artistici e storici della Liguria e docente universitaria e Daniele Oliva, figura storica del porto, sindacalista e per vent'anni presidente del Circolo Autorità Portuale

In apertura è stato discusso un art. 55, presentato dai gruppi di maggioranza, ad oggetto: “Solidarietà al popolo iraniano” e sottoscritto anche dai gruppi di opposizione.

Si è poi proceduto alla discussione dei punti all’ordine del giorno, 3 mozioni e 4 interpellanze.

La prima ad oggetto “Presenza dei Vigili al mercato” è stata presentata dai consiglieri della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua. Con questa mozione si impegna sindaca e Giunta a “ripristinare il servizio della cosiddetta “pattuglia di mercato”, andando a valutare di estendere la competenza alle pattuglie di quartiere; aumentare, nei giorni di mercato, il numero degli agenti di pattuglia di quartiere al fine di fornire un servizio ottimale al territorio, parametrandolo anche alle diverse ampiezze dei diversi mercati cittadini”. Su questo atto è stato presentato un ordine del giorno da parte dei gruppi di maggioranza, che è stato votato e approvato dalla maggioranza con 18 voti favorevoli, e la mozione è stata emendata dagli stessi consiglieri proponenti della Lega.

A nome della Giunta l’assessora Arianna Viscogliosi ha espresso parere negativo sulla mozione e sugli emendamenti della Lega. L’atto è stato posto in votazione e respinto con 23 voti contrari della maggioranza e 14 favorevoli dell’opposizione.

La seconda mozione ad oggetto “Iniziative per le celebrazioni dei 25 anni dal G8 2001 di Genova nel 2026, nel solco delle sfide indicate dal Genoa Social Forum oggi rivelatesi fondate profezie” è stata presentata dal gruppo consiliare del PD e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “svolgere iniziative per le celebrazioni dei 25 anni dal G8 2001 di Genova nel 2026, nel solco delle sfide indicate dal Genoa Social Forum oggi rivelatesi fondate profezie; ad attivare un percorso partecipativo e inclusivo verso detto evento capace di includere istituzioni e rappresentanti istituzionali, così come movimenti, associazioni, singole persone, ed anche quelle che allora parteciparono attivamente e con spirito seppur anche critico mai violento al G8 e agli eventi ad esso legati; a promuovere l'evento a livello nazionale, impostando le riflessioni e i dibattiti, i confronti e gli incontri sulle tematiche che già nel 2001 preoccupavano grandemente e che oggi appaiono fonte di ancor più fondata preoccupazione: riduzione degli spazi democratici nel, mondo, limitazione della libertà di stampa, aumento sproporzionato ed esponenziale delle diseguaglianze economiche sociali e culturali, aumento dei conflitti in tutte le regioni globali, avanzamento incontrastato del cambiamento climatico”. Sulla mozione sono stati presentati due emendamenti del gruppo di Avs, illustrati dal consigliere Lorenzo Garzarelli. I due emendamenti sono stati accolti dal proponente della mozione (il consigliere del Pd Edoardo Marangoni).

L’assessore Giacomo Montanari ha espresso a nome della Giunta parere favorevole alla mozione e agli emendamenti. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 20 voti favorevoli della maggioranza e 13 contrari dell’opposizione.

È stata poi discussa la mozione ad oggetto “Restituzione decoro loggiato primo piano di Palazzo Tursi” presentata dal gruppo di Vince Genova. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a: “Individuare una o più sedi in immobili alternativi, al fine di poter ospitare manifestazioni ed esposizioni, così da mantenere il doveroso impegno istituzionale di offrire occasione di visibilità e promozione a soggetti e iniziative meritorie specie dal punto di vista sociale, e al contempo restituire pieno decoro alla monumentale di Palazzo Doria-Tursi, sede istituzionale del Comune di Genova”.

L’assessore Giacomo Montanari ha espresso a nome della Giunta parere negativo alla mozione.

La mozione è stata posta in votazione e respinta con 23 voti contrari della maggioranza e 12 favorevoli dell’opposizione.

È stata poi discussa l’interpellanza ad oggetto “Istituzione servizio navetta Casa Circondariale Pontedecimo”, presentata dalla consigliera di AVS Francesca Ghio, con cui si interpella sindaca e Giunta “Per conoscere quando sarà istituito il servizio navetta per raggiungere la casa Circondariale di Pontedecimo a servizio dei visitatori e familiari delle persone detenute al fine di consentire a tutti di poter svolgere le visite consentite”.

Ha risposto l’assessore alla mobilità Emilio Robotti: “Abbiamo ripreso il fascicolo e fatto istruttoria e sopralluoghi con AMT. Quello di Pontedecimo è effettivamente un carcere difficile da raggiungere con il mezzo privato, sia per il personale, che per avvocati e famigliari. Abbiamo esplorato alcune delle possibilità, tra cui una navetta interna, che percorra una linea di trasporto pubblico, da inserire come percorso all’interno del contratto di servizio pubblico, ma attualmente questa soluzione non è possibile perché l’azienda sta affrontando il percorso di risanamento; altra soluzione potrebbe essere esternalizzare il servizio, con il ricorso ad un fornitore esterno, ma anche in questo caso al momento non è possibile perché AMT è in crisi e si tratterebbe di risorse economiche che ora non possono essere messe a disposizione. Lavoreremo in queste direzioni per attivare il servizio, appena le condizioni lo permetteranno”.

La successiva interpellanza ad oggetto “Bivacchi e accampamenti zona Foce” è stata presentata dal consigliere del Gruppo misto Sergio Gambino e interpella sindaca e Giunta “sulla posizione assunta nei confronti di tale problema particolarmente sentito dai cittadini e quali soluzioni, non solamente temporanee, si intendano porre in atto per risolvere tale situazione che potrebbe, nel tempo, ripresentarsi”.

Ha risposto l’assessora al Welfare Cristina Lodi: “Ci stiamo attivando per risolvere la situazione non solo alla Foce: abbiamo fatto il censimento dei senzatetto e 132 interventi totali; abbiamo chiamato uno ad uno i soggetti interessati; ci sono 39 persone che al momento hanno deciso di rimanere a dormire in strada e sono quelli che oggi sono alla Foce. Noi li stiamo prendendo in carico ugualmente, per capire se hanno problemi con criminalità organizzata, o se sono tossico dipendenti, o malati psichiatrici. Ogni Municipio censirà le persone che noi magari non abbiamo visto, e ci segnaleranno situazioni che non abbiamo intercettato. Già ad oggi a Foce la situazione sembra migliorata. Tra sei mesi daremo dati ulteriori”.

È stata poi discussa l’interpellanza presentata dal consigliere AVS Filippo Bruzzone ad oggetto “Apertura punto vendita merci varie nel quartiere Ca'Nova”. Con questo atto si interpella sindaca e Giunta “per conoscere le azioni volte a creare le migliori condizioni possibili affinché avvenga l'apertura di un punto vendita merci varie nel quartiere Ca’ Nova”.

Ha risposto l’assessora al Commercio Tiziana Beghin: “È un tema che conosciamo e siamo stati sollecitati ad agire. Il bando c’è stato, ma è andato deserto. Negli anni ci sono state diverse gestioni di quella attività, e numerosi problemi per cui non sono state mai portate avanti, così ad oggi il locale risulta vuoto. Abbiamo ricevuto alcune idee, e stiamo facendo delle analisi di sostenibilità economica ed occupazionale, ma non possiamo essere ente erogatore, ma solo strumento che affidi a terzi la gestione futura. La grande distribuzione ha chiesto approfondimenti e c’è un operatore in particolare, che ha chiesto informazioni per prevedere l’installazione di un punto vendita. Tutto verrà valutato”

Infine, l’interpellanza “Misure a contrasto della proliferazione dei topi in città” presentata dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua.

Ha risposto l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu: “Sul tema della lotta alla proliferazione dei ratti ci sono delle integrazioni, che riguardano i mesi di novembre e dicembre, rispetto ad alcuni passaggi del progetto “sfratto 2.0”, che è stato allargato a tutta l’area comunale. Tra novembre e dicembre sono state eseguite 81 istallazioni di dispositivi anti-ratto, e 171 operazioni di chiusura di varchi con reti metalliche o cemento, per evitare che i topi escano dalle fogne. I risultati dei primi sei mesi di “sfratto 2.0” saranno diffusi dopo il mese di giugno”.

Il Consiglio si è chiuso alle 19,47.