Consiglio comunale del 14 aprile

Dopo la discussione degli articoli 54, Interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziato il Consiglio comunale con 36 presenti.

La conferenza Capigruppo in mattinata ha licenziato due Ordini del giorno straordinari.

Il primo ad oggetto “Sperimentazione di parcheggi gratuiti e piano di implementazione delle dotazioni di sosta nel Centro Città e aree limitrofe alla Foce” è stato presentato dal gruppo della Lega e impegna la Giunta a “Valutare l'avvio di una sperimentazione per l'introduzione di parcheggi con gratuità definendone zone, modalità, giorni, durata ed orari, di concerto con le associazioni di categoria del commercio, per incoraggiare gli acquisti; monitorare costantemente l'impatto di tale iniziativa sui flussi di visitatori e sull'andamento delle attività commerciali, raccogliendo dati statistici tramite il coinvolgimento dei Municipi interessati per orientare futuri interventi strutturali; procedere con un’attenta analisi tecnica finalizzata alla realizzazione di nuovi parcheggi nel centro città, individuando soluzioni innovative e a basso impatto ambientale, sempre attraverso il confronto diretto con i Municipi, le associazioni dei commercianti e dei residenti; riferire periodicamente in merito agli sviluppi, ai dati raccolti e all'avanzamento dei progetti in una serie di apposite Commissioni Consiliari da convocare con cadenza quadrimestrale, a partire dal mese di aprile 2026”.

A nome della Giunta il vice sindaco Alessandro Terrile ha dato parere negativo all’Ordine del giorno, che è stato posto in votazione e respinto con 21 voti contrari della maggioranza e 15 favorevoli dell’opposizione.

Il secondo Odg straordinario ad oggetto “Sostegno allo sviluppo della robotica umanoide e dell’IA nella città di Genova” è stato presentato dal gruppo Movimento 5 stelle e sottoscritto da tutta la maggioranza. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “Valutare di convocare un tavolo tecnico con i suddetti soggetti per definire un piano operativo immediato e coordinato con l’obiettivo di portare Genova ad essere il polo di riferimento europeo della robotica umanoide e dell’Intelligenza Artificiale”.

A nome della Giunta l’assessora Rita Bruzzone ha dato parere positivo all’Odg, che è stato posto in votazione e approvato all’unanimità.

Si è poi proceduto alla discussione dell’Ordine del giorno relativo alla seduta odierna, che prevede una delibera e 5 mozioni.

La delibera di Giunta numero 9 ad oggetto “Indirizzi a S.P.I.M. S.p.A. per la valorizzazione di n. 60 immobili, originariamente destinati alla dismissione, per la realizzazione di housing sociale – studentato diffuso” propone di “Demandare alla Società S.P.IM. S.p.A. gli atti e le procedure utili a destinare i 60 immobili di proprietà della società di cui all’Allegato A, originariamente destinati alla dismissione secondo le Delibere CC nn. 27/2001 e 194/2002, all’assegnazione a società e/o associazioni, cooperative, enti con finalità statutarie rivolte alla valorizzazione e gestione di unità immobiliari destinate a studenti per la realizzazione di un progetto di housing sociale mediante contratti che dovranno applicare la normativa di cui ai contratti di locazione transitori ex art. 5, comma 2, legge 431/1998 e relativi accordi territoriali vigenti anche in relazione ai termini di durata e ai canoni applicabili; nello specifico dovranno essere utilizzati i modelli contrattuali tipo previsti dall’Accordo Territoriale del Comune di Genova nella versione vigente al momento della stipula e prevedere canoni compresi entro le fasce minime e massime stabilite dall'Accordo Territoriale stesso, con riferimento alla zona territoriale omogenea in cui è ubicato ciascun Immobile e alle caratteristiche dell'alloggio (superficie, numero vani, dotazioni). 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), atteso l’interesse pubblico qualificato e l’urgenza di procedere entro i termini del bando CDP”.

Su questo atto sono stati presentati 3 ordini del giorno della Lega, e due emendamenti, uno della Lega e uno di Noi Moderati.

L’assessore Davide Patrone ha dato parere favorevole al primo odg della Lega e parere contrario agli altri due. Parere favorevole anche per l’emendamento della Lega, e parere favorevole con modifica anche per quello di Noi Moderati. L’odg con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità. I due Odg con parere contrario sono stati respinti con 22 voti contrari.

La delibera di Giunta è stata messa in votazione, così come emendata e approvata con 22 voti favorevoli della maggioranza e 12 contrari dell’opposizione. Noi Moderati si è astenuto (2).

È stata poi discussa la Mozione ad oggetto “Introduzione e restauro dei Punti Informativi presso uscite dei Caselli Autostradali di Genova” presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Nicholas Gandolfo. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “continuare il lavoro di introduzione e di restauro dei punti informativi ed i cartelli presso le uscite dei caselli autostradali che portano a Genova; a collaborare con le associazioni locali, gli operatori turistici e i municipi per definirne il contenuto informativo, includendo mappe, eventi, attrazioni turistiche e opportunità culturali nei quartieri; a prevedere un piano di manutenzione e aggiornamento periodico delle informazioni fornite per garantire che i contenuti siano sempre attuali e pertinenti; coinvolgere la cittadinanza in un processo di consultazione per raccogliere idee e suggerimenti su come meglio valorizzare le informazioni sui quartieri. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sul testo della mozione. Il proponente consigliere Gandolfo (FdI) non ha accolto l’emendamento.

A nome della Giunta l’assessora Tiziana Beghin ha espresso parere negativo alla mozione, che è stata posta in votazione e respinta con 20 voti contrari della maggioranza e 12 favorevoli dell’opposizione.

Le Mozioni successive, ad oggetto “Adozione di restrizioni/divieti circa le pubblicità relative alle fonti fossili”, presentata dal gruppo di AVS, “Installazione di un distributore pubblico di acqua microfiltrata nel Municipio VII Ponente - quartiere di Genova Pegli” presentata da Mauro Avvenente (Vince Genova) e la mozione della consigliera Maria Luisa Centofanti di Riformiamo Genova ad oggetto “Denatalità” sono state rinviate in accordo con i proponenti.

Alle 19,02 il Consiglio comunale si è chiuso.