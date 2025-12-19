Consiglio comunale del 19 dicembre

Il Consiglio comunale si è aperto alle 9,30 con 35 presenti, per portare a termine la votazione sul bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Genova.

Primo punto all’ordine del giorno la delibera di Giunta 45/2025 ad oggetto: “Documenti previsionali programmatici 2026 -2028”. La discussione si è aperta con le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari. Dopo gli interventi, il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha posto in votazione il bilancio di previsione 2026-2028. Il bilancio è stato approvato con 24 voti favorevoli della maggioranza e 14 contrari dell’opposizione.

Dopo la votazione del bilancio, sono state discusse sette delibere di Giunta.

La prima ad oggetto “Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. 267/2000, in esecuzione di decreto ingiuntivo”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 23 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

La seconda ad oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. 267/2000, in esecuzione delle sentenze emesse dalla corte di giustizia tributaria di I grado di Genova e dalla corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria nei ricorsi contro il comune di Genova”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 25 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

La terza ad oggetto “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d. lgs. 267/2000, in esecuzione di provvedimenti giudiziari”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 25 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

È stata quindi discussa la delibera di Giunta ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2026 2028 dell’istituzione musei del mare e delle migrazioni”. Il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha posto in votazione l’atto che è stato approvato con 23 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

È stata poi discussa la delibera di Giunta ad oggetto “Modifica dell'allegato a del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione commerciale su suolo pubblico, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 29/04/2021 e s.m.i”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 27 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

Sesta delibera di giunta ad oggetto “Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2024. relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 23 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

Infine, è stata discussa la delibera di Giunta ad oggetto: “Revisione annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 - ricognizione delle partecipazioni detenute dall’ente al 31 dicembre 2024”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 23 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

Il Consiglio si è chiuso alle 12,30.