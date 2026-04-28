Consiglio comunale del 28 aprile

Dopo la discussione degli articoli 54, Interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziato il Consiglio comunale con 41 presenti.

Alle 15,17 il Consiglio è stato sospeso per permettere ai capigruppo e alla sindaca di incontrare gli ambulanti, presenti in aula con una rappresentanza di ANVA, per discutere problematiche relative alla sospensione di alcuni mercati durante il raduno degli Alpini. Alle 16,15 sono ripresi i lavori del Consiglio.

Prima di discutere l’Ordine del giorno, sono stati trattati i seguenti documenti straordinari approvati in mattinata dalla Conferenza dei Capigruppo. Ordine del giorno straordinario ad oggetto: “Difesa dei valori e dell’onore del Corpo Nazionale degli Alpini in occasione della 97a Adunata Nazionale e del loro legame con Genova e la Liguria” presentato dal gruppo della Lega e sottoscritto da tutti i gruppi di minoranza. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “Ribadire pubblicamente il valore sociale e culturale dell'Adunata, respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione ideologica volta a dividere la cittadinanza; prendere pubblicamente le distanze, manifestando solidarietà agli alpini, da quanto di grave è stato affermato sulle pagine social di Non Una Di Meno Genova; garantire che l'evento si svolga in un clima di festa e rispetto reciproco; promuovere iniziative che valorizzino la storia del Corpo degli Alpini nelle scuole e nei centri di aggregazione, per contrastare narrazioni distorte e pregiudiziali”.

A nome della Giunta l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi ha espresso parere contrario all’Ordine del giorno, che è stato posto in votazione e respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 15 favorevoli dell’opposizione.

Dopo la discussione dei documenti “fuori sacco” il Consiglio è continuato con gli atti all’Ordine del giorno.

È stata discussa la Delibera di Giunta al Consiglio n. 8/2026 ad oggetto “Rendiconto della Gestione 2025”, su proposta del vicesindaco, assessore al Bilancio, Alessandro Terrile. Su questo atto sono stati presentati 29 ordini del giorno da parte dei gruppi di minoranza. Il Segretario generale Pasquale Criscuolo ha dichiarato 17 ordini del giorno “non attinenti all’ordine dei lavori, cioè al rendiconto di gestione” e quindi inammissibili. Sono stati quindi illustrati i rimanenti ordini del giorno. Il vice sindaco Alessandro Terrile ha espresso parere positivo agli ordini del giorno dichiarati ammissibili dal segretario generale. Gli odg sono stati posti in votazione e approvati all’unanimità. (36 voti) La proposta di delibera è stata messa in votazione e approvata con 22 voti della maggioranza. L’opposizione si è astenuta (13 voti).

È stata poi discussa la Delibera di Giunta al Consiglio n. 6/2026 ad oggetto “Rendiconto 2025 Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni”, su proposta dell’assessore alla Cultura, Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali, Tradizioni, Giacomo Montanari. La proposta è stata messa in votazione e approvata con 22 voti della maggioranza. L’opposizione si è astenuta. Infine, è stata discussa la Delibera di Giunta al Consiglio n. 11/2026 ad oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni inerenti alla D.C.C. n. 57/2025 aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997 per l'introduzione di una nuova Unità Insediativa di Identità Paesaggistica relativa all'area di Nervi - Municipio IX Levante e approvazione dell'aggiornamento al PUC”. Con questo atto si propone al Consiglio di “Prendere atto che nel periodo di pubblicazione della propria Deliberazione n. 57/2025, ad oggetto: «Aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997, per l'introduzione di una nuova Unità Insediativa di Identità Paesaggistica relativa all'area di Nervi - Municipio IX - Levante» sono pervenute nove note recanti osservazioni inerenti alla medesima deliberazione, come attestato dalla Direzione Organi Istituzionali – Flussi Documentali – Ufficio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 0634159.I dell’11 dicembre 2025; di decidere sulle osservazioni pervenute, secondo le motivazioni e le considerazioni esplicitate nella “Relazione di Controdeduzioni alle osservazioni e presa d’atto della determinazione di esclusione dalla V.A.S.”, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto, accogliendo parzialmente tutte le osservazioni pervenute, distinte ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 3. Di apportare le modifiche alla disciplina dell’Unità Insediativa d’Identità Paesaggistica di Nervi e la modifica degli errori materiali evidenziati nella suddetta relazione, contenuti nella documentazione adottata con Deliberazione C.C. n. 57 del 21 ottobre 2025; di prendere atto dell’esclusione dalla V.A.S., come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente del Comune di Genova n. 1055 del 25 febbraio 2026. 5; di dare atto che l’introduzione della nuova disciplina non contrasta con la Descrizione Fondativa ed il Documento degli Obiettivi; di approvare l’aggiornamento al PUC ai sensi dell’art. 43 comma 3 lett. c) della L.R. 36/1997. 7”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 21 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

Il Consiglio si è chiuso alle 19.