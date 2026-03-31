Consiglio comunale del 31 marzo

Dopo la discussione degli articoli 54, Interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziato il Consiglio comunale con 37 presenti.

All’Ordine del giorno una delibera di Giunta e 4 mozioni.

La delibera di Giunta ad oggetto “Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici, art. sis-s-2, inerente all’area (omissis) ad Albaro, Municipio VIII Medio Levante” propone al Consiglio comunale “Di adottare l’aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997, ed in applicazione delle disposizioni di cui all’art. SIS-S-2 del vigente PUC, per la ridefinizione della disciplina urbanistica delle aree collocate in via San Nazaro, omissis, assoggettandole all’ Ambito di Conservazione dell’impianto Urbano Storico, AC-US, nonché la modifica, nel Sistema dei Servizi, tramite riduzione del servizio di “Istruzione esistente - Q” n. 8017”. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 24 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta.

È stata poi discussa la mozione ad oggetto “Promozione e sostegno agli interventi assistiti con gli animali (Pet Therapy) nelle scuole comunali”, presentata dai consiglieri della Lega Paola Bordilli, Alessio Bevilacqua. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “Ad avviare una sperimentazione: Promuovere un progetto pilota di Pet Therapy (IAA) presso le scuole dell'infanzia del territorio, avvalendosi di professionisti iscritti ai registri ufficiali (Digital Pet) e assicurandosi che ogni intervento segua rigorosamente i protocolli sanitari e comportamentali previsti dalla legge, previa autorizzazione dei genitori e verifica di eventuali allergie o fobie degli alunni; sostenere la formazione, prevedere momenti formativi per il corpo docente per integrare l'attività assistita con l'animale all'interno del Piano dell'Offerta Formativa; valutare, compatibilmente con le risorse a bilancio, lo stanziamento di opportune risorse per realizzare quanto sopra, eventualmente anche attraverso la ricerca di sponsor o appositi fondi dedicati”. Su questa mozione è stato presentato un emendamento del consigliere Enrico Frigerio del Pd, che è stato accettato dalla proponente. A nome della Giunta l’assessora al Diritto all’Istruzione Rita Bruzzone ha espresso parere favorevole alla mozione, che è stata posta in votazione così come emendata ed approvata all’unanimità.

La mozione ad oggetto “Contrasto al gioco d'azzardo patologico e tutela della salute pubblica”, è stata presentata dal gruppo AVS e impegna sindaca e Giunta “A esprimere formale contrarietà, nelle sedi istituzionali competenti, a qualsiasi meccanismo che colleghi strutturalmente le entrate regionali o locali alla crescita della raccolta derivante dal gioco d’azzardo; promuovere presso il Governo e il Parlamento iniziative normative che separino in modo netto le politiche di tutela della salute dalle logiche di gettito fiscale connesse all’azzardo; potenziare campagne di prevenzione e informazione rivolte in particolare a studenti, famiglie, giovani adulti ed esercenti, anche attraverso strumenti di comunicazione pubblica urbana e collaborazione con i servizi sociosanitari territoriali (Ser.D, Centri di Salute Mentale, Consultori, Centri per le famiglie); promuovere iniziative di sensibilizzazione sui rischi connessi alla gamification e ai meccanismi assimilabili al gioco d’azzardo presenti nelle piattaforme digitali; valorizzare e rilanciare l’iniziativa delle vetrofanie “Non azzardatevi”, quale campagna di sensibilizzazione e di pubblica valorizzazione degli esercizi commerciali “slot free”; attivarsi presso la Giunta di Regione Liguria al fine di sollecitare la piena e improrogabile entrata in vigore della legge regionale n. 17/2012 “Disciplina delle sale da gioco”, quale strumento necessario e complementare al Regolamento comunale vigente; prevedere che la Consulta permanente sul gioco con premi in denaro riferisca annualmente al Consiglio Comunale sullo stato del fenomeno nel territorio, sulle misure adottate e sui dati disponibili relativi alla presa in carico da parte dei servizi sanitari”. Su questo atto il consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi ha presentato un ordine del giorno, riguardante l’apertura di una sala giochi all’interno dell’area commerciale del nuovo Palasport, considerandola contro il regolamento vigente, che vuole le sale giochi lontane dai luoghi sensibili e dagli impianti sportivi, e chiedendo di verificare se la collocazione della sala giochi rappresenti violazioni. L’assessora al Commercio Tiziana Beghin a nome della Giunta ha espresso parere negativo all’ordine del giorno, che è stato respinto con 23 voti contrari della maggioranza e 13 favorevoli dell’opposizione.

L’assessora al Welfare Cristina Lodi ha invece espresso a nome della Giunta parere positivo alla mozione, che è stata posta in votazione e approvata con 23 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta (9 voti). Lega presenti non votanti (2 voti).

La mozione ad oggetto “Consolidamento e rilancio del sistema educativo comunale: monitoraggio degli impegni a nove mesi dall'insediamento della nuova amministrazione e recepimento delle istanze dei lavoratori del settore” è stata presentata dal consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “A dare piena attuazione agli impegni assunti all'atto dell'insediamento della nuova amministrazione, garantendo il passaggio da una gestione emergenziale a una programmazione strutturale e trasparente dei servizi educativi; eliminare il ricorso alle cooperative sociali per supplire alla carenza degli insegnanti e del personale educativo, privilegiando percorsi assunzionali diretti e strutturati che assicurino la stabilità del rapporto educativo e il riconoscimento professionale dei lavoratori; bandire con urgenza nuovi concorsi pubblici volti alla formazione di graduatorie capienti e sempre disponibili, al fine di pianificare per tempo le sostituzioni del personale prossimo al pensionamento e garantire la copertura immediata delle carenze di organico; procedere con un piano concreto di assunzioni e di sostituzioni che copra stabilmente le carenze nei nidi, nelle scuole d'infanzia e nei servizi di supporto, assicurando il turnover fisiologico del personale; garantire la regolarità delle forniture di materiali didattici e igienico-sanitari in tutti i plessi comunali, ottimizzando i tempi di consegna per non incidere sulla qualità del servizio; riferire in Consiglio Comunale entro 30 giorni sullo stato di avanzamento delle procedure concorsuali e sul cronoprogramma per il superamento delle esternalizzazioni; adoperarsi con il Governo, anche per il tramite di ANCI, affinché i servizi 0-3, al pari dei posti nei nidi, siano riconosciuti tra i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale di cui all'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione con lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per farvi fronte”.

A nome della Giunta l’assessora Rita Bruzzone ha chiesto al proponente della mozione di eliminare alcuni punti dell’impegnativa, affinché il parere potesse essere positivo, ma il consigliere di Vince Genova non ha accolto le modifiche e quindi il parere della Giunta è negativo. L’atto è stato messo in votazione e respinto con 21 voti contrari della maggioranza e 11 favorevoli dell’opposizione.

Infine, è stata discussa la mozione ad oggetto “Sostegno alla continuità occupazionale del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche valorizzazione del sistema della ricerca pubblica quale leva strategica per lo sviluppo della città di Genova” presentata dal consigliere del Pd Si Mohamed Kaabour. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “A esprimere sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti anche sul territorio genovese, riconoscendo il valore fondamentale del loro contributo scientifico e civile; farsi portavoce presso il Governo, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Parlamento italiano affinché sia accelerato e portato a compimento l'iter di stabilizzazione del personale avente diritto, anche attraverso la rapida definizione delle graduatorie e degli elenchi derivanti dalle manifestazioni di interesse già attivate, garantendo a tutte le lavoratrici e i lavoratori in possesso dei requisiti il pieno accesso al percorso di stabilizzazione previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, assicurando tempi certi e trasparenti per la conclusione delle procedure, al fine di evitare ulteriori situazioni di precarietà prolungata; siano utilizzate integralmente le risorse già stanziate e previste a tale scopo e individuati ulteriori finanziamenti nelle prossime leggi di bilancio; sostenere l'introduzione di una programmazione strutturale del reclutamento negli enti pubblici di ricerca, garantendo concorsi regolari a tempo indeterminato e prevenendo il riprodursi di condizioni di precarietà cronica; promuovere il rafforzamento del sistema della ricerca pubblica quale elemento strategico per lo sviluppo economico, l'innovazione tecnologica e l'occupazione qualificata della città di Genova; favorire iniziative di collaborazione tra enti di ricerca, università, istituzioni locali e sistema produttivo, al fine di consolidare l'ecosistema dell'innovazione territoriale e valorizzare le competenze scientifiche presenti sul territorio”.

A nome della Giunta l’assessore al Lavoro Emilio Robotti ha espresso parere positivo alla mozione, che è stata messa in votazione e approvata all’unanimità.

Il Consiglio si è chiuso alle 18,40