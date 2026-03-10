Economia circolare: la "Ricrea Steel Challenge" fa tappa all'Istituto Comprensivo Marassi

Giocare per imparare, imparare per contribuire attivamente al benessere del pianeta. Questa mattina nuova tappa, presso l’Istituto Comprensivo Marassi – scuola primaria “Giovanni XXIII”, della “Ricrea Steel Challenge”, il progetto didattico promosso dal Consorzio Nazionale Ricrea, in collaborazione con AMIU Genova, per sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado di Genova e di tutta la Liguria sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

Le classi 5A, 5B, 5C e 5D della “Giovanni XXIII” sono rimaste “stregate” dalla lezione frontale tenuta dal formatore specializzato di Peaktime Alvin Crescini che in questi mesi, insieme a Stefano Leva, sta girando oltre 50 scuole della regione, di cui ben 25 del capoluogo ligure, per insegnare ai più piccoli a riciclare correttamente rifiuti come scatolette di tonno, bombolette spray, barattoli di pomodoro, latte d’olio e così via.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore alla Mobilità sostenibile. «“Ricrea Steel Challenge” è un progetto vincente, sia dal punto di vista dell’obiettivo finale, quello di trasmettere alle nuove generazioni e alle loro famiglie i valori dell’economia circolare, sia delle modalità di svolgimento, pensate per insegnare divertendo. È fondamentale che i più piccoli imparino da subito le buone pratiche in materia ambientale: una lezione che si porteranno dentro per tutta la vita. Grazie al Consorzio Nazionale Ricrea, ad Amiu Genova e a Peaktime per questa bella iniziativa».

Al momento di formazione, il progetto “Ricrea Steel Challenge” affianca momenti di verifica interattiva basati sulla gamification: le classi diventano squadre che attraverso un risponditore wireless, subito dopo la fine della lezione, si sfidano in quiz digitali e prove a punti, rendendo l’apprendimento coinvolgente e partecipato.

Le due classi di ogni istituto scolastico con il punteggio più alto accederanno alla finale regionale in programma il 15 maggio al PalaTeknoship di Genova: in palio, tra scuole primarie e secondarie di I grado, 6.000 euro in buoni per l’acquisto di materiale didattico.

Tutte le info su https://www.ricreasteelchallenge.it/