Economia circolare: la "Ricrea Steel Challenge" fa tappa all'Istituto Comprensivo Marassi

10/03/2026
Un momento della lezione tenuta questa mattina da Alvin Crescini

Quattro classi della scuola primaria “Giovanni XXIII” protagoniste del quiz game sul riciclo degli imballaggi in acciaio. Il 15 maggio la finalissima a Genova

 Giocare per imparare, imparare per contribuire attivamente al benessere del pianeta. Questa mattina nuova tappa, presso l’Istituto Comprensivo Marassi scuola primaria “Giovanni XXIII”, della “Ricrea Steel Challenge”, il progetto didattico promosso dal Consorzio Nazionale Ricrea, in collaborazione con AMIU Genova, per sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado di Genova e di tutta la Liguria sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

 

Le classi 5A, 5B, 5C e 5D della “Giovanni XXIII” sono rimaste “stregate” dalla lezione frontale tenuta dal formatore specializzato di Peaktime Alvin Crescini che in questi mesi, insieme a Stefano Leva, sta girando oltre 50 scuole della regione, di cui ben 25 del capoluogo ligure, per insegnare ai più piccoli a riciclare correttamente rifiuti come scatolette di tonno, bombolette spray, barattoli di pomodoro, latte d’olio e così via.

 

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore alla Mobilità sostenibile. «“Ricrea Steel Challenge” è un progetto vincente, sia dal punto di vista dell’obiettivo finale, quello di trasmettere alle nuove generazioni e alle loro famiglie i valori dell’economia circolare, sia delle modalità di svolgimento, pensate per insegnare divertendo. È fondamentale che i più piccoli imparino da subito le buone pratiche in materia ambientale: una lezione che si porteranno dentro per tutta la vita. Grazie al Consorzio Nazionale Ricrea, ad Amiu Genova e a Peaktime per questa bella iniziativa».

 

Al momento di formazione, il progetto “Ricrea Steel Challenge” affianca momenti di verifica interattiva basati sulla gamification: le classi diventano squadre che attraverso un risponditore wireless, subito dopo la fine della lezione, si sfidano in quiz digitali e prove a punti, rendendo l’apprendimento coinvolgente e partecipato.

 

Le due classi di ogni istituto scolastico con il punteggio più alto accederanno alla finale regionale in programma il 15 maggio al PalaTeknoship di Genova: in palio, tra scuole primarie e secondarie di I grado, 6.000 euro in buoni per l’acquisto di materiale didattico.

 

Tutte le info su https://www.ricreasteelchallenge.it/

