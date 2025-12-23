Genova celebra il Natale tra arte, musica e tradizione

Per Natale, Genova propone un ricco programma di iniziative culturali che attraversano alcuni dei luoghi più simbolici della città. Dalle visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, ai concerti della rassegna Chiese in Musica, fino agli itinerari del Passaporto dei Presepi, un percorso diffuso che unisce arte, spiritualità e tradizione per cittadini e visitatori durante le festività.

Visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno

Anche durante le festività natalizie, il Comune di Genova propone un ricco calendario di visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città, custode di straordinari capolavori artistici, scrigno di storia e memoria.

Le visite guidate sono possibili grazie al sostegno di DENI – Distribuzioni Elettriche Nord Italia del Gruppo Zanetti – e di ASEF Onoranze Funebri. Il contributo richiesto ai partecipanti viene interamente devoluto ai restauri delle opere conservate all’interno del Cimitero Monumentale, contribuendo in modo concreto alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio unico.

«Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un luogo di memoria collettiva che racconta la città attraverso le storie delle persone che l’hanno abitata e, al tempo stesso, uno spazio civico di straordinaria rilevanza, dove memoria, rispetto e cura del bene comune si incontrano – spiega l’assessore ai Servizi cimiteriali Emilio Robotti – Aprirlo sempre di più alla cittadinanza, anche durante le festività, significa valorizzarlo come uno spazio vivo, accessibile e condiviso, rafforzando il legame tra la città e uno dei suoi luoghi più identitari e destinando risorse preziose alla conservazione delle opere che custodisce».

«Il Cimitero Monumentale di Staglieno è uno dei più importanti complessi artistici e culturali d’Europa, un patrimonio artistico e culturale di straordinario valore – sottolinea l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Le visite guidate sono uno strumento importante per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di questo luogo unico, rafforzando al tempo stesso una cultura della tutela: ogni partecipazione contribuisce infatti in modo diretto al restauro delle opere e alla trasmissione di questo patrimonio alle future generazioni».

I diversi itinerari consentono di esplorare la ricchezza monumentale e simbolica di Staglieno da molteplici punti di vista.

Con Staglieno. Arte & bellezza si percorrono i porticati inferiori e superiori, tra sculture e architetture che spaziano dal Neoclassicismo al Liberty.

Il percorso Mille culture. Genova e il mondo conduce nel settore poli confessionale, alla scoperta delle diverse culture, religioni e sensibilità che hanno trovato a Genova un luogo di incontro e convivenza.

Staglieno e l’Ottocento è un viaggio nella società ottocentesca, tra moda, usi e vita quotidiana dell’epoca. Infine, Con gli occhi dei bambini è una visita speciale dedicata a famiglie e più piccoli, per avvicinarsi alla bellezza e ai simboli di Staglieno attraverso uno sguardo curioso e delicato.

Le visite, della durata di un’ora e mezza circa, partono dall’Infopoint turistico-culturale (ingresso lato fioristi). Ecco il calendario:

Sabato 27 dicembre ore 11 – Staglieno. Arte & bellezza

Sabato 27 dicembre ore 15 – Con gli occhi dei bambini (visita per famiglie)

Domenica 28 dicembre ore 15 – Staglieno e l’Ottocento

Lunedì 29 dicembre ore 15 – Staglieno. Arte & bellezza

Martedì 30 dicembre ore 15 – Mille culture. Genova e il mondo

Prenotazione obbligatoria. Contributo (interamente devoluto ai restauri): € 5 intero – € 4 ridotto (12-18 anni, over 65, gruppi). Gratuito 0-12 anni

Info: https://staglieno.comune.genova.it/it/

visite Itinerari: https://staglieno.comune.genova.it/it/content/itinerari-2025

Prenotazioni: https://www.exploratour.it/staglieno/

Chiese in Musica: l’arte incontra la spiritualità

Ultimo appuntamento con l’emozionante rassegna Chiese in Musica, che si svolge in alcune delle più suggestive chiese genovesi:

sabato 27 dicembre h 20.30 – Chiesa di Santa Maria della Cella - Cori ed ensemble di musica classica e contemporanea.

Passaporto dei Presepi

Giunto alla sua terza edizione il Passaporto dei Presepi, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi, propone due itinerari: I Presepi dell’Arte e I Presepi della Tradizione.

Un viaggio che abbraccia 85 presepi: dai figurini dei secoli XVIII e XIX legati alla scuola del Maragliano, alle rappresentazioni pittoriche e scultoree, fino ai presepi meccanici, artigianali e contemporanei.

Durante il percorso, dall’8 dicembre al 11 gennaio, i partecipanti potranno far timbrare il proprio passaporto nelle diverse tappe. L’iniziativa si conclude l’8 febbraio con una giornata dedicata.

Tra i presepi artistici, riveste particolare rilevanza quello di Palazzo Rosso, visibile da via Garibaldi. Le figure che animano le scene con la Sacra Famiglia, i pastori e i nobili sono in gran parte opera di Pasquale Navone, uno dei maggiori artefici di questa produzione settecentesca che, pur nato dopo la morte del Maestro, si formò alla bottega del Maragliano. Le statuine in legno intagliato e dipinto, impreziosite da abiti in stoffa, provenienti dalle collezioni civiche, in particolare dal Museo Giannettino Luxoro di Nervi, rievocano le scene di vita quotidiana immortalate nelle stampe seicentesche e settecentesche dell’incisore Antonio Giolfi e del pittore fiammingo Cornelis de Wael.

Al secondo piano nobile di Palazzo Rosso, nella cappella, all'interno del percorso museale, un altro allestimento permetterà di ammirare ulteriori statuine, che insieme a quelle esposte al Museo Luxoro e a una scarabattola siciliana del XVIII secolo presentata alle Raccolte Frugone sono testimonianza della varietà, ricchezza e importanza delle civiche collezioni presepiali.

Tutte le info: https://www.visitgenoa.it/it/passaporto-dei-presepi-2025