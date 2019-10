Genova riavrà Scalinata Borghese dal 15 dicembre

Scalinata Borghese, il gioiello Liberty di inizio '900 che da più di 14 versava in stato d'abbandono, tornerà a risplendere dal 15 dicembre, undici mesi prima della fine dei lavori inizialmente fissata per novembre 2020.

"Un altro bel pezzo di Genova torna a giocare un ruolo importante in città - commenta il sindaco Marco Bucci -. Sarà un punto di aggregazione di qualità per la bellezza del posto, da qui si vede fino a via XX Settembre, e perchè sarà possibile incontrarsi per un caffè, un pranzo, un aperitivo in un luogo pieno di fascino. ll recupero è opera di una azienda genovese, e questo è un valore aggiunto significativo, ed è stato realizzato grazie a un contratto di project financing".

A raccogliere la sfida di restituire all'originale splendore questa bomboniera Liberty nel cuore di Genova è stato il Gruppo Viziano, che ha investito due milioni di euro (1,5 milioni di per opere edili) per ristrutturare tutti e quattro i livelli dell'edificio. "Al piano terra ci sarà un locale aperto dalla colazione al dopocena - racconta Davide Viziano, presidende del Gruppo - con un ristorante gourmet al piano ammezzato. Al piano interrato ci sarà spazio per una sala convegni o per spettacoli dal vivo mentre sulla terrazza, circondata da un giardino e da un ninfeo in pietra ci sarà un giardino d'inverno".

I lavorti si concluderanno in anticipo e come sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Scalinata Borghese è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che ridà vita a un gioiello liberty che era divenuto simbolo di degrado. Il fatto che il Comune abbia dato in gestione lo spazio ai privati e che questi ne ricaveranno varie funzioni è un bell'esempio che dovrebbe essere perseguito anche in altri progetti".

La convenzione stipulata dal Comune di Genova avrà durata quarantennale e la scalinata sarà utilizzabile dai cittadini genovesi dal mattino presto fino alla sera tardi. Nelle ore notturne, per motivi di sicurezza, sarà chiusa da due cancelli.