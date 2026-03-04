Giornata Internazionale della Donna, a Palazzo Tursi "Donne radici di marzo, fiori di Resistenza"

Giordano Bruschi, il Partigiano Giotto, ricorderà le principali figure femminili della Resistenza. Sarà presente la sindaca di Genova
Domani, giovedì 5 marzo alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si svolgerà l’iniziativa Donne radici di marzo, fiori di Resistenza, con Giordano Bruschi, nome di battaglia Giotto ed Enrica Canepa, figlia del Partigiano Marzo.
L’iniziativa, nel corso della quale la sindaca di Genova porterà i suoi saluti, è stata organizzata dalle sezioni ANPI di Regione Liguria, Oregina, Centro storico, Lagaccio, Castelletto e dal Circolo ricreativo culturale via Sertoli.
Giordano Bruschi ricorderà le donne della Resistenza genovese e nazionale: Carla Nespolo, prima donna presidente nazionale di ANPI, Teresa Mattei, una delle 21 Madri Costituenti, Angiola Berti, Ada Gobetti e la principale partigiana ligure: Maria Vitiello, moglie del Partigiano Giovanni Battista Canepa, nome di battaglia Marzo.