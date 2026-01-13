Giorno della Memoria 2026, il calendario delle iniziative

In occasione del Giorno della Memoria, Genova organizza un ampio programma di iniziative, frutto della collaborazione tra Comune di Genova, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova, associazioni ed enti culturali.



Fino a venerdì 27 febbraio, si terranno presentazioni di libri, incontri, conferenze, cerimonie di posa di pietre d'inciampo, proiezioni di film e documentari, performance teatrali, letture pubbliche e mostre, con un unico filo conduttore: non dimenticare gli orrori della Shoah e costruire una cultura collettiva della memoria di ciò che è stato e che non dovrà mai più ripetersi.



Martedì 27 gennaio, alle 10.30, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà la cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria: oratore ufficiale sarà lo scrittore e giornalista, Antonio Scurati. Nell’ambito della cerimonia, a cui parteciperà la sindaca di Genova Silvia Salis, saranno premiate le scuole che hanno partecipato alla prima fase della 24esima edizione del concorso nazionale “i giovani ricordano la Shoah”.



Lunedì 26, a Palazzo Tursi, nel Salone di Rappresentanza, alle 15.30, la sindaca Salis conferirà il Grifo del Comune di Genova a Gilberto Salmoni, testimone sopravvissuto a Buchenwald e presidente onorario Aned-Genova. L’evento, organizzato da Comune di Genova, Ilsrec e Aned Genova, sarà aperto dai saluti di Filippo Biolè, presidente Aned Genova, e di Raffaella Petraroli Luzzati, presidente Comunità ebraica di Genova. La prolusione sarà di Giacomo Ronzitti, presidente Ilsrec.



Il primo evento del programma, che coprirà oltre un mese di appuntamenti, è fissato per martedì 20 gennaio, alle 17.30, all’Accademia statale di Belle Arti Ligustica, con la presentazione del libro “Tutto iniziò da quel finestrino” di Ugo Rosenberg con l’autore, Ariel Dello Strologo e Paolo Battifora.



Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 6 febbraio, alle 14, in via W. Fillak, si terrà la posa della pietra d’inciampo in memoria di Antonio Milani, su iniziativa di Riccardo Bagnato. A presiedere le cerimonie sarà Filippo Biolé, presidente ANED Genova e del Comitato Posa Pietre d’Inciampo Città Metropolitana di Genova, alla presenza della Sindaca di Genova Silvia Salis e dell’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari. L’iniziativa è a cura del Comitato Pietre d’Inciampo Città Metropolitana di Genova, ANED, con il patrocinio del Comune di Genova e dell’Accademia statale di Belle Arti ligustica.