Giovani influencer russi a Genova raccontano Genova per immagini

L’obiettivo è far conoscere sempre più all’estero Genova come città turistica e d’arte. Così dal 14 al 17 ottobre sette influencer russi, tutti giovani e con migliaia di follower sui social, hanno fotografato, girato video, pubblicato storie su Instagram delle tante bellezze genovesi.

Sono stati quattro giorni intensi. Hanno visitato i Palazzi dei Rolli, i Musei di Strada Nuova e il Galata, hanno assaggiato il pesto e visto come si prepara, passeggiato per i parchi di Nervi e, least but not last, assaggiato un cono di pesce fritto a Boccadasse, l’antico borgo di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato.

“Il mercato russo rappresenta per la nostra città – spiega Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale – un mercato in forte espansione. Lo scorso anno i pernottamenti nella nostra città di turisti provenienti dalla Federazione Russa sono stati circa 42mila e il trend registrato a luglio è di una crescita del 36,9%, il dato più alto rispetto al resto della Liguria”

Dmitry Lysenkov, editore del sito La tua Italia, blogger e impiegato dell' Ambasciata d'Italia a Mosca, racconta che mentre d’estate ci sono voli diretti per Genova d’inverno no, proprio nella stagione più desiderata dai cittadini russi, attratti dalla mitezza del nostro clima. “I voli su Genova hanno un’occupazione vicina al 90% - dichiara Laura Gaggero – e stiamo lavorando ad estendere l’operatività dei voli. Questi tour di giovani blogger, giornalisti e influencer sono un modo perché Genova sia sempre più visibile sul mercato russo in modo da rendere stabile la richiesta della destinazione”

E Tatyana Maslennikova, una delle ospiti di questo educational, è influencer marketing manager di UtAirlines, compagnia aerea che opera voli diretti su Milano, con la quale il Comune di Genova e l'Aeropoto stanno organizzando un concorso: chi vincerà il biglietto aereo avrà inclusa la visita a Genova.