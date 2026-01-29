Giunta comunale, oggi terza seduta itinerante a levante

È in corso da questa mattina, la terza giunta itinerante nel Municipio IX Levante, nella sede di via Pinasco 7, a Quarto.

Dopo il saluto della sindaca di Genova, Silvia Salis, ai dipendenti del Municipio, la prima parte della mattinata è stata dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti.

«Con le giunte itineranti incontriamo chi si occupa della città e del territorio, e questo è un municipio che racchiude al suo interno realtà ed esigenze molto diverse - ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis, dopo l’incontro con la giunta e il consiglio municipale - abbiamo particolarmente a cuore il progetto per la realizzazione di un grande studentato nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, siamo in costante contatto con Cassa Depositi e Prestiti, che stiamo aspettando per un sopralluogo. Sappiamo che a Genova mancano novemila posti letto per studenti universitari: lo studentato rappresenterebbe un’opportunità importante per la città e per chi la sceglie per studiare e costruire qui il proprio futuro. Oggi esiste un grande divario tra la qualità della nostra università e i servizi offerti agli universitari».

«Un’altra tematica di rilievo è quella delle creuze, in questo municipio ce ne sono per oltre 200 chilometri - ha aggiunto la sindaca - insieme alla manutenzione delle alberature che richiedono una grande attenzione in un territorio particolarmente ricco di parchi e con un notevole patrimonio arboreo. Attenzione anche alle esigenze di chi è meno giovane, con il distaccamento di alcuni servizi demografici, per fasce orarie settimanali, a San Desiderio. Un’altra ottima notizia è il lavoro per l’apertura del secondo piano di villa Luxoro, un gioiello del nostro territorio».

«Con Amiu stiamo intensificando i controlli per chi abbandona rifiuti ingombranti è un tema molto sentito in città e anche in questo municipio, avremo tolleranza zero - ha concluso Salis - e resta centrale, anche in questo municipio, il tema degli impalcati: in base al tipo di ispezioni che verranno effettuate ci sarà un impatto sul traffico cittadino. Siamo stati molto chiari con Aspi e con Regione, lo saremo anche con il Ministero».

Tra i provvedimenti deliberati dalla giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, è stata approvata l’adesione del Comune di Genova al progetto Science4Everyone del programma Horizon Europe topic sulla ‘scienza accessibile’ con il coinvolgimento di biblioteche, spazi museali e casa delle tecnologie emergenti. Infine, è stata deliberata la proposta di giunta in consiglio, presentata dall’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante, dell’acquisizione a titolo gratuito del tratto superiore di via superiore Premanico per l’inserimento nell’elenco delle strade comunali del Municipio Levante.

Alla presenza del presidente del Municipio, Federico Bogliolo, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali hanno affrontato anche alcune tematiche del territorio.

Sull’area dell’ex ospedale di Quarto, per cui è prevista una progettualità per la realizzazione di uno studentato, la sindaca Salis ha dichiarato che è in corso un’interlocuzione intensa con Cdp, proprietaria di una parte delle aree, per la valorizzazione degli spazi e l’insediamento di eventuali servizi di interesse pubblico.

Tra i temi affrontati, la situazione del monitoraggio e messa in sicurezza del verde sul territorio genovese e in particolare del municipio Levante, tra i più ricchi di patrimonio arboreo vista anche la presenza di parchi e giardini, e di palme: l’assessora al Verde, Francesca Coppola, ha evidenziato i progressivi controlli, da parte di Aster, delle alberature e la messa in sicurezza del pino sulla passeggiata Garibaldi. In tema culturale, l’assessore Montanari ha annunciato che è avviato il lavoro per l’apertura del secondo piano di Villa Luxoro, riaperta al pubblico a fine 2024, limitata al solo al piano terra: la villa storica, all’interno dei parchi di Nervi, potrà essere valorizzata nel proprio patrimonio di statuine presepiali ed è prevista anche la realizzazione di un catalogo.

Inoltre, è stata portata all’attenzione della giunta dall’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante, la situazione della scuola Jessie Mario-Colombo di Borgoratti, su cui è stato annunciato l’impegno sulla partenza dei lavori di ristrutturazione, richiesti da tempo, dall’anno scolastico 2027-28. Inoltre, è stata accolta la proposta del presidente del Municipio di prevedere l’apertura, per alcune ore settimanali, di alcuni servizi demografici distaccati, rivolti in particolare alla popolazione residente anziana, a San Desiderio. Inoltre, è stato affrontato il futuro dell’Ostello per cui è stata condivisa l’ipotesi di una destinazione a polo di servizi pubblici, come presidio anche sociale del quartiere.

L’assessora al Welfare, Cristina Lodi, ha presentato la continuità del progetto avviato con Asl 3 genovese e Regione Liguria sull’avvio di protocolli che portino all’integrazione più forte tra sociale e sanitario con i PUA: nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto la vicinanza tra i servizi sociali e la casa di comunità permetterà di avviare le prime sperimentazioni facilitate anche dalla vicinanza fisica delle sedi. L’assessora Lodi ha, inoltre, annunciato che sarà attivato nel Levante un’officina della Cura. Approfonditi anche i temi della Ztl di Nervi su cui sono stati richiesti alcuni miglioramenti - a partire dai collegamenti di tpl diretti con il centro città e il rifacimento di alcuni tratti di asfaltatura deteriorata – e delle alghe del porticciolo di Nervi, per cui è stata ipotizzata una soluzione di economia circolare.

Poi si è svolto un momento di confronto con i componenti del consiglio municipale.



All’ora di pranzo, la sindaca e il presidente del Municipio hanno incontrato alcuni cittadini (parrocchia di Quarto, comitato Borgoratti, comitato porticciolo di Nervi), individuati dallo stesso presidente, che porteranno all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche del territorio.

Nel pomeriggio, è stato calendarizzato un sopralluogo in via Redipuglia, dove si è verificata, questa mattina, una perdita d’acqua da una tubazione, che ha comportato la chiusura temporanea della strada.

La sindaca e assessori comunali, poi, effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio faranno visita alla scuola Jessie Mario-Colombo Borgoratti e alla scuola Rinaldo Enrico ed effettueranno un sopralluogo a Monte Moro.

In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: l’ex ospedale psichiatrico di Quarto, via Shelley, via dei Mille, il centro civico Quarto, l’ex Aura, viale delle Palme e parchi di Nervi, villa Luxoro, il porticciolo di Nervi, i Civ e Quarto alto.