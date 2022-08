Il concerto dell'Accademia del Chiostro nella Radura della Memoria per ricordare le 43 vittime

Nella Radura della Memoria, le note dell’Accademia del Chiostro per ricordare le 43 vittime del tragico crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018. Il concerto è stato organizzato dal Comune di Genova, questa sera, insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, nell’ambito delle iniziative commemorative aperte al pubblico. L’ensemble di archi, diretti dal Maestro Massimo Vivaldi, e il soprano Stefania Pietropaolo hanno eseguito brani tratti dal repertorio vocale e strumentale classico, prevalentemente sacro, per commemorare le vittime. Ad aprire il concerto, l’esecuzione dell'Aria sulla Quarta Corda di Johann Sebastian Bach, celeberrima anche per essere la sigla di Quark e Superquark, come ha ricordato il Maestro Vivaldi, proprio oggi nel giorno della scomparsa di Piero Angela. Presenti in Radura, una nutrita rappresentanza dei familiari delle vittime e in rappresentanza del Comune di Genova l’assessore alle Pari opportunità Francesca Corso e il consigliere delegato ai Grandi Eventi Federica Cavalleri. Presenti anche l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, il consigliere comunale Alberto Pandolfo, il prefetto di Genova Renato Franceschelli, il questore di Genova Orazio D’Anna.