Innovazione: Palazzo Tursi ospita il corso Anci-Meta su comunicazione e social media

Mercoledì 25 marzo Palazzo Tursi ospiterà una giornata dedicata agli strumenti della comunicazione digitale dei Comuni, promossa da ANCI in collaborazione con Meta, il Comune di Genova e ANCI Liguria. L’evento, in programma dalle 9 nel Salone di rappresentanza, conclude il road show che nel 2025 ha toccato diverse città, confermando il ruolo strategico dei social media nei Comuni e nella Pa in generale. La tappa di Genova arriva all’indomani del rinnovo del Protocollo tra ANCI e FNSI, che ribadisce i principi fondamentali della legge 150 e mira a consolidare la professionalità dell’informazione e la qualità della formazione degli uffici stampa; obiettivo ribadito nelle linee guida del Quaderno operativo ANCI dedicato al reclutamento di personale giornalistico negli enti locali. «Siamo lieti che Genova ospiti una tappa di questo importante percorso formativo promosso da Anci e Meta, dedicato a un tema centrale come la qualità della comunicazione digitale”, dichiara la sindaca di Genova, sottolineando come “per un’amministrazione pubblica, comunicare significa saper offrire ai cittadini informazioni chiare, tempestive, accessibili e realmente utili. «La comunicazione istituzionale è parte concreta del servizio pubblico, aiuta i cittadini a orientarsi meglio tra opportunità, servizi, diritti ed emergenze e in una fase in cui il rapporto tra istituzioni e cittadini passa sempre di più anche dagli strumenti digitali – conclude la sindaca - momenti di confronto e formazione come questo sono preziosi per condividere buone pratiche, accrescere le competenze e riflettere su linguaggi, strumenti e responsabilità che oggi fanno parte a pieno titolo del lavoro pubblico. Rafforzare la comunicazione dei Comuni esprime la volontà di rendere le istituzioni più trasparenti, vicine ed efficaci, migliorando dialogo, ascolto e fiducia tra enti locali e comunità». «La comunicazione delle istituzioni è un servizio pubblico essenziale per garantire informazione e trasparenza ai cittadini - afferma il presidente di ANCI Liguria e sindaco della Spezia - Non basta usare i social network: strumenti come Facebook e WhatsApp devono diventare canali di cittadinanza attiva. Investire nella formazione di addetti stampa e comunicatori è l’unico modo per creare un dialogo reale con la comunità e fornire informazioni utili». La giornata, rivolta ai professionisti della comunicazione dei Comuni, punta a rafforzare l’uso dei social nella comunicazione pubblica, promuovendo standard elevati, condivisione di buone pratiche e strumenti innovativi. Tra i relatori della giornata oltre alla sindaca di Genova e al presidente di ANCI Liguria, interverranno: Angelo Mazzetti, Public Policy Director Meta per Italia, Grecia, Malta e Cipro, Rosa Cialini, Director Government and Social Impact per Sud Europa, Medio Oriente, Africa e Turchia, Ida D’Alessandro, Dirigente Meta per Italia, Grecia, Malta e Cipro, Danilo Moriero, Responsabile Comunicazione e Capo Ufficio Stampa ANCI, Giulia Mietta, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, e Matteo Dell’Antico, Segretario Assostampa Liguria. L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti e riconosce 4 crediti formativi.