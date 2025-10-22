La Polizia Locale di Genova promuove la cultura della sicurezza stradale tra i giovani

Prosegue l’impegno della Polizia Locale di Genova nella diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione ai più giovani. L’obiettivo è promuovere comportamenti responsabili, consapevolezza dei rischi e corretti stili di guida e di comportamento, affinché l’educazione stradale diventi un patrimonio condiviso.

Giovedì 23 ottobre, dalle 10 alle 12, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, gli agenti del reparto Infortunistica parteciperanno all’evento “ACI Driving Experience”, organizzato in collaborazione con ACI e 118.

Durante l’iniziativa verrà realizzata una simulazione di crash scene, una dimostrazione pensata per mostrare come proteggere la propria e l’altrui sicurezza in caso di sinistro, sia come persone coinvolte sia come testimoni, sottolineando l’importanza di avere “sangue freddo”.

A partire da venerdì 24 ottobre, la Polizia Locale sarà inoltre presente al Festival della Scienza, con uno stand dedicato alle nuove tecnologie per la rilevazione dei sinistri stradali. Gli operatori illustreranno come strumenti innovativi – dai droni ai sistemi di rilievo laser – abbiano reso più rapido, preciso ed efficace il lavoro investigativo, migliorando la ricostruzione delle dinamiche e l’accertamento delle responsabilità.

Accanto agli approfondimenti tecnici, saranno organizzati laboratori e dimostrazioni di educazione stradale, per coinvolgere i giovani visitatori e rafforzare la cultura della prevenzione. L’obiettivo è trasformare la tecnologia in uno strumento di conoscenza e responsabilità, mostrando come ogni innovazione possa contribuire alla tutela della collettività e alla riduzione degli incidenti.

«Educare alla sicurezza stradale significa investire sul futuro della nostra comunità – dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi – La Polizia Locale sta portando avanti con costanza un lavoro prezioso di sensibilizzazione, che unisce competenza, tecnologia e dialogo con i più giovani. Iniziative come queste non solo formano cittadini più consapevoli, ma rafforzano il senso di responsabilità collettiva che è alla base di ogni città sicura. Con queste iniziative, la Polizia Locale di Genova rinnova la propria missione: educare, prevenire e proteggere, perché la sicurezza stradale nasce sempre da comportamenti consapevoli e da una cittadinanza informata».