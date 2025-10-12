Lavori pubblici, completato il restauro della fontana di via Carcassi

Dopo oltre mezzo secolo di alterazioni e anni di inattività, la fontana di via Carcassi, nel quartiere di Carignano, è tornata a vivere grazie ad un importante intervento di restauro che ha restituito alla città uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica genovese.

L’opera, attribuita a Carlo Barabino (1768–1835), figura centrale del neoclassicismo in Liguria, è stata oggetto di un complesso lavoro di recupero avviato il 4 febbraio 2025 e concluso in questi giorni, in concomitanza con i 190 anni dalla scomparsa dell’architetto.

Il restauro si inserisce nel più ampio contesto dell’intervento dell’Acquasola del 1826 e ha seguito un rigoroso iter progettuale e operativo validato dalla Soprintendenza, con particolare attenzione alla conservazione dei materiali originali e alla rimozione degli elementi incoerenti introdotti durante precedenti interventi, in particolare quelli degli anni ‘50.

Tra le principali criticità affrontate, il deterioramento dei materiali lapidei e la presenza di un sistema idraulico ormai obsoleto, con dispersioni idriche stimate in oltre 3 litri al minuto, che avevano reso necessaria la disattivazione della fontana per lungo tempo.

«Siamo particolarmente soddisfatti per il completamento del restauro della Fontana di via Carcassi – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante –, un intervento che ha richiesto grande attenzione, competenza e rispetto per il valore storico dell’opera. Restituire alla cittadinanza questo prezioso bene monumentale significa riaffermare l’impegno dell’Amministrazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio urbano. Il successo di questo intervento non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza, con l’obiettivo di restituire bellezza e funzionalità ai luoghi simbolo della nostra identità».

«Siamo orgogliosi di aver contribuito, con un importante intervento di restauro, a restituire alla città di Genova uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica – dichiara Francesca Aleo, direttrice generale di Aster – Questo risultato è frutto di un impegno costante, di competenze tecniche e di una profonda attenzione verso il patrimonio culturale e artistico della nostra città. La fontana di via Carcassi non è soltanto un’opera architettonica: è un simbolo di storia, di bellezza e di identità per tutti i genovesi. Questa attività di Aster è preziosa per preservare e valorizzare le fontane genovesi che rappresentano autentici tesori della nostra città».

Gli interventi realizzati hanno riguardato: