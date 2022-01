Licenziamenti Città dei bambini. Bordilli: «Stiamo lavorando per garantire continuità occupazionale a questi lavoratori»

Sul licenziamento dei quattro lavoratori della Città dei bambini, da qualche tempo chiusa, l’assessore con delega al Porto antico Paola Bordilli spiega: «Nonostante il Comune di Genova sia coinvolto indirettamente, in quanto il personale in questione è dipendente dell'ente Festival della Scienza, ci stiamo adoperando affinché i quattro dipendenti che operavano nella vecchia sede della Città dei Bambini possano avere continuità occupazionale. Stiamo lavorando con l'ente Festival della Scienza per trovare i fondi necessari al fine di garantire il passaggio alla nuova occupazione dei lavoratori coinvolti, che potrebbe anche essere nella futura Città dei bambini».