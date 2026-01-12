Manutenzioni, in tutti i Municipi la prima "Giornata di cura del territorio"

Verde, arredi e ambienti urbani protagonisti oggi della prima “Giornata della cura del territorio”, l’iniziativa promossa da Comune di Genova, Aster, Amiu e Municipi per una serie di interventi in nove aree pubbliche ad alta frequentazione. Le aree interessate sono state individuate dagli stessi Municipi sulla base delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, con l’obiettivo di aumentare la vivibilità e la cura del territorio, ai fini di un tangibile miglioramento della cura dello spazio pubblico e della qualità di vita quotidiana.

Pulizia vasi e fioriere, lavaggi e spazzamenti meccanizzati, sanificazione postazioni cassonetti, opere a verde, carteggiatura e pitturazione ringhiere e quadri elettrici, rimozione di scritte, riparazione cancellate alcuni degli interventi manutentivi, mirati e diversificati, per il ripristino ed una migliore conservazione dell’efficienza e fruibilità di beni facenti parte del patrimonio pubblico.

«Ho fortemente voluto questa prima Giornata della cura del territorio, con l’obiettivo di farla diventare un appuntamento periodico: sarà replicata almeno una volta ogni stagione, ma stiamo valutando la possibilità di proporla con una frequenza ancora maggiore – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – Crediamo fermamente che una città curata venga poi trattata meglio da tutti. Dove c’è l’impegno del Comune, c’è anche una risposta concreta da parte di cittadine e cittadini. Partendo da azioni come questa, i genovesi potranno percepire un impegno quotidiano da parte del Comune e vedere un cambiamento reale nella loro vita di tutti i giorni».

«Ringrazio Aster, Amiu, i dipendenti dei Municipi, i loro presidenti e i nostri assessori che hanno lavorato a questo progetto condividendo l’obiettivo comune di rendere Genova più curata e vivibile – ha concluso la sindaca – Tutti i Municipi saranno coinvolti con la stessa frequenza e la stessa intensità: per anni hanno lamentato una scarsa attenzione e oggi vogliamo dare loro una risposta concreta».

«Questa iniziativa – spiega l’assessore alle Manutenzioni e Indirizzo operativo di Aster, Massimo Ferrante – nasce dai sopralluoghi che questa estate avevamo fatto con la sindaca Salis sulle manutenzioni nei 9 municipi. Sicuramente ripeteremo con cadenza periodica queste azioni simultanee sulla pulizia e la manutenzione, in una zona specifica, di tutti i territori indicati dai Municipi. L’iniziativa rappresenta test che non era mai stato sperimentato e ha avuto un ottimo successo anche dal punto di vista dei tecnici e degli operai, delle partecipate e del Comune, impegnati nelle singole zone che hanno potuto lavorare in modo coordinato e puntuale. Questo nuovo approccio e le risorse stanziate per i Municipi in conto capitale, ricordo i 585.000 euro in sei mesi per le manutenzioni straordinarie, daranno risultati evidenti di miglioramento sulla cura della città, come legittimamente hanno richiesto i cittadini. Inoltre – conclude Ferrante – aumentare la pulizia e il decoro innesca un circuito virtuoso per cui tutti i genovesi saranno sollecitati a migliorare la propria attenzione verso la città».

«Nell’ambito della Giornata della Cura del Territorio, Amiu ha svolto interventi di carattere eccezionale che non solo, come oggi, saranno periodicamente ripetuti su luoghi puntuali indicati dai Municipi su segnalazione dei cittadini, ma che rientrano soprattutto in una strategia più ampia con la quale l’Amministrazione, attraverso la sinergia tra le aziende partecipate del Comune e i Municipi, vuole potenziare e garantire la cura quotidiana degli spazi pubblici urbani – sottolinea l’assessora al Ciclo dei rifiuti Silvia Pericu – Questa mattina gli operatori di Amiu, che ringrazio, si sono dedicati, in 9 luoghi cittadini alta frequentazione, ad attività di spazzamento, pulizia e sanificazione delle postazioni rifiuti, previo sollevamento dei contenitori: modalità di intervento che in questi mesi sono state potenziate ed eseguite, in modalità standard e diffusa, su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di promuovere, progressivamente, una sempre maggiore pulizia della città».

«La Giornata di cura del territorio ha visto una serie di interventi diffusi e mirati sul verde pubblico cittadino in cui le squadre di Aster e delle aree tecniche municipali hanno lavorato a stretto contatto e in maniera sinergica – le parole dell’assessora al Verde urbano Francesca Coppola – Dall’abbassamento delle chiome delle alberature che schermavano alcuni punti luce alla potatura delle siepi, passando per la sostituzione di un leccio in piazza Bignami e il ripristino della funzionalità di panchine e ringhiere, è stato fatto un lavoro organico di messa in sicurezza e abbellimento delle aree verdi, alla base del quale sussiste la volontà, della nostra Amministrazione, di affiancare alle grandi opere strategiche un’attività di cura quotidiana degli spazi pubblici: attività che sarà ulteriormente potenziata una volta effettuata, a stretto giro, la riprogettazione del verde in città e la messa in sicurezza delle alberature, le quali – conclude l’assessora Coppola – hanno un’influenza determinante sul benessere psicofisico di cittadine e cittadini».

ELENCO COMPLETO DELLE AREE COINVOLTE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI

Municipio I Centro Est, Giardini Caduti nei Lager Nazisti – via Bersaglieri d’Italia:

diversa dislocazione e successiva coloritura delle panchine; pulitura e colorazione di quadro elettrico pubblico; pulizia aree verdi; spazzamento meccanizzato con spazzatrice; lavaggi con idropulitrice e lavastrade; utilizzo di soffiatori e mezzi elettrici; sanificazione postazione cassonetti limitrofa e punti critici; opere a verde su aiuole e alberature.

Municipio II Centro Ovest, via Cantore (zona compresa tra Villa Scassi e via La Spezia) - via delle Franzoniane (incrocio via Cantore):

pulizia e ripristino vasi in via delle Franzoniane; riparazione reti protettive e verde; pulizia portici e strada; pulizia e lavaggio delle postazioni rifiuti presenti; manutenzione fioriere; messa a dimora arbusti.

Municipio III Bassa Val Bisagno, piazza Giusti:

pulizia aiuole; pulizia scritte; piccole opere a verde aiuole (incrocio corso Sardegna).

Municipio IV Media Val Bisagno, piazzale Parenzo:

carteggiatura e pitturazione ringhiere; pulizia, sistemazione e pitturazione del Monumento ai Caduti; pulizia approfondita della scalinata al Monumento; sistemazione e pulizia verde della scarpata; altri piccoli interventi manutentivi; pulizia perimetro piazza con soffiatore/agevolatore e spazzatrice; sollevamento contenitori e pulizia postazione bilaterale; piccole opere a verde aiuola in prossimità di corso De Stefanis (potatura siepi).

Municipio V Val Polcevera, piazza Savi – tratto via Pasubio:

manutenzione attrezzatura ginnica; sistemazione panchine e applicazione impregnante; pulizia piazza e aiuole; spazzamento meccanizzato vie limitrofe; piccole opere a verde (potatura siepi).

Municipio VI Medio Ponente, Giardini Melis:

ripristino di una porzione di caditoia fronte villa a confine con marciapiede via Cornigliano; verifica panchine e piccole manutenzioni; riparazione cancellata lato est; pulizia aiuole esterno e postazioni interne; potatura alberi e siepi.

Municipio VII Ponente, piazza Bignami:

pitturazione ringhiere storiche e manutenzione panchine; pulizia piazza, aiuole e piazzola rifiuti; spazzamento vie limitrofe; scerbatura aiuole e scavo per messa a dimora alberatura.

Municipio VIII Medio Levante, piazza Dunant:

sfalcio aiuole e siepi; (sopra i campi da tennis) pulizia con soffiatore/agevolatore e spazzatrice; sollevamento contenitori e pulizia postazione bilaterale; (area antistante ingresso campi da tennis) sistemazione gradini di accesso.

Municipio IX Levante, via del Borgo:

(area cani) sfalcio erba e rimozione fogliame accumulato; igienizzazione superfici e svuotamento contenitori dedicati; verifica stato recinzioni e arredi interni; attività di finitura e riordino; (giardini Ugo Taravacci – area sgambatura) asporto rifiuti non “verdi”; rimozione e smaltimento differenziato rifiuti ingombranti; pulizia postazioni e sostituzione cassonetto guasto; (giardini Ugo Taravacci) potatura siepi e alberi. '